Берет із рафії — хіт літа, про який ще не всі знають

Дівчина в стильному береті. Фото: Freepik

Солом’яний капелюх із широкими полями здавався незамінним символом літа. Але у 2025-му мода вирішила трохи пограти з уявленнями і дала зелене світло новачку, який раніше асоціювався з осінню. Мова піде про солом’яний берет. Саме він уже активно підкорює стрітстайл і точно не збирається зникати з трендів.

Про це повідомляє видання Vogue.

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В чому особливість цього літнього головного убору

Новий фаворит серед головних уборів цього літа має витончену форму, схожу на капелюшок-таблетку, і має такий вигляд, ніби прийшов до нас з ретрофільму — тільки у сучасному прочитанні. Його показували ще на весняних показах Chloé, Marni, Altuzarra та Loro Piana, а зараз ним захоплюються модні блогерки з Instagram.

Найпопулярніша модель з натуральної рафії у світло-солом’яному відтінку. Такий берет має легкий вигляд і додає образу французького шарму, не перевантажуючи його. Його можна носити з чим завгодно:

з білою довгою сукнею та балетками — вийде ідеальний романтичний образ;

з базовими речами, як-от лонгслів і штани — стильно і не потребує зайвого зусилля.

Берет із рафії. Фото: Instagram.alexsegurasanz

Цей головний убір одразу піднімає градус оригінальності. Тому якщо хочеться спробувати щось нове й небанальне — солом’яний берет може стати саме тією деталлю, яка зробить ваш образ незабутнім. Ідеальний для тих, хто любить виділятись, але при цьому мати досить стриманий зовнішній вигляд — лише з натяком на смак.

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