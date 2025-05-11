Вещи из 90-х, которые стоит носить в 2025 году — проверьте свой гардероб

Девушки в образах из 90-х. Фото: Freepik

Дизайнер Анна Кузьменко уверена: мода всегда ходит по кругу. И сегодняшние тренды — это, по сути, новая жизнь старых вещей. То, что носили в 90-х и 2000-х, снова на улицах, в Instagram и на подиумах.

Об этом Кузьменко рассказала в интервью "Униан".

Реклама

Читайте также:

Какие же вещи из 90-х снова в моде

Например, джинсы с ультранизкой посадкой, которые еще недавно считались антитрендом, сейчас снова в топе. Их носят с кроп-топами, открытым животом и блестящими аксессуарами — все в духе Y2K, то есть стиля начала нулевых. Массивные кроссовки на платформе, как из клипов Бритни Спирс, и искусственный мех с яркой расцветкой — это тоже часть этого возвращения.

Кузьменко замечает, как особенно активно эти тенденции подхватывает молодежь. Сейчас все чаще можно увидеть образы, вдохновленные скейтерской культурой: широкие джинсы, балахонистые свитшоты, потертые кеды и рюкзаки с наклейками. Она говорит, что ей очень нравится эта смелость — желание молодого поколения выглядеть по-особенному, играть с модой без правил, миксовать женственное и грубое, новое и ностальгическое.

Мешковатые джинсы. Фото из Instagram

"Мы просто переосмысливаем то, что уже было", — объясняет дизайнер.

По ее словам, в индустрии моды сложно изобрести что-то кардинально новое — почти все уже существовало в той или иной форме. Даже футуристические идеи, которые кажутся революционными, часто имеют корни в старых концептах. Она убеждена, что настоящий прорыв еще впереди, когда в быту появится настоящая цифровая одежда или ткани, которые меняют форму, реагируют на температуру или настроение человека. Такие материалы уже разрабатываются, но пока это только первые шаги.

Кеды в стиле 90-х. Фото из Instagram

Поэтому пока будущее еще не наступило, модный мир продолжает оглядываться назад и снова влюбляться в то, что когда-то уже было на пике. И главное, как говорит Кузьменко, — позволить себе экспериментировать. Именно в этом и есть сегодняшний стиль: быть смелым, миксовать несовместимое и искать себя в моде каждый день.

Ранее мы писали о том, какую сумку в стиле 90-х все носят в этом году.

Также мы сообщали о культовых кроссовках из 90-х, на которые стоит обратить внимание модницам.