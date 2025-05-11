Вещи из 90-х, которые стоит носить в 2025 году — проверьте свой гардероб

Мода 90-х вернулась — эти вещи снова в тренде
Дизайнер Анна Кузьменко уверена: мода всегда ходит по кругу. И сегодняшние тренды — это, по сути, новая жизнь старых вещей. То, что носили в 90-х и 2000-х, снова на улицах, в Instagram и на подиумах.
Об этом Кузьменко рассказала в интервью "Униан".
Какие же вещи из 90-х снова в моде
Например, джинсы с ультранизкой посадкой, которые еще недавно считались антитрендом, сейчас снова в топе. Их носят с кроп-топами, открытым животом и блестящими аксессуарами — все в духе Y2K, то есть стиля начала нулевых. Массивные кроссовки на платформе, как из клипов Бритни Спирс, и искусственный мех с яркой расцветкой — это тоже часть этого возвращения.
Кузьменко замечает, как особенно активно эти тенденции подхватывает молодежь. Сейчас все чаще можно увидеть образы, вдохновленные скейтерской культурой: широкие джинсы, балахонистые свитшоты, потертые кеды и рюкзаки с наклейками. Она говорит, что ей очень нравится эта смелость — желание молодого поколения выглядеть по-особенному, играть с модой без правил, миксовать женственное и грубое, новое и ностальгическое.
"Мы просто переосмысливаем то, что уже было", — объясняет дизайнер.
По ее словам, в индустрии моды сложно изобрести что-то кардинально новое — почти все уже существовало в той или иной форме. Даже футуристические идеи, которые кажутся революционными, часто имеют корни в старых концептах. Она убеждена, что настоящий прорыв еще впереди, когда в быту появится настоящая цифровая одежда или ткани, которые меняют форму, реагируют на температуру или настроение человека. Такие материалы уже разрабатываются, но пока это только первые шаги.
Поэтому пока будущее еще не наступило, модный мир продолжает оглядываться назад и снова влюбляться в то, что когда-то уже было на пике. И главное, как говорит Кузьменко, — позволить себе экспериментировать. Именно в этом и есть сегодняшний стиль: быть смелым, миксовать несовместимое и искать себя в моде каждый день.
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