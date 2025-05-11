Речі з 90-х, які варто носити у 2025 році — перевірте свій гардероб

Дівчата в образах з 90-х. Фото: Freepik

Дизайнерка Анна Кузьменко впевнена: мода завжди ходить по колу. І сьогоднішні тренди — це, по суті, нове життя старих речей. Те, що носили у 90-х і 2000-х, знову на вулицях, в Instagram і на подіумах.

Про це Кузьменко розповіла в інтерв'ю "Уніан".

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Наприклад, джинси з ультранизькою посадкою, які ще донедавна вважалися антитрендом, зараз знову в топі. Їх носять із кроп-топами, відкритим животом і блискучими аксесуарами — усе в дусі Y2K, тобто стилю початку нульових. Масивні кросівки на платформі, наче з кліпів Брітні Спірс, і штучне хутро з яскравим забарвленням — це теж частина цього повернення.

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Кузьменко помічає, як особливо активно ці тенденції підхоплює молодь. Зараз усе частіше можна побачити образи, натхненні скейтерською культурою: широкі джинси, балахонисті світшоти, потерті кеди та рюкзаки з наліпками. Вона каже, що їй дуже подобається ця сміливість — бажання молодого покоління мати особливий вигляд, гратись із модою без правил, міксувати жіночне і грубе, нове й ностальгічне.

Мішкуваті джинси. Фото з Instagram

"Ми просто переосмислюємо те, що вже було", — пояснює дизайнерка.

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За її словами, в індустрії моди складно винайти щось кардинально нове — майже все вже існувало в тій чи іншій формі. Навіть футуристичні ідеї, які здаються революційними, часто мають коріння у старих концептах. Вона переконана, що справжній прорив ще попереду, коли в побуті з’явиться справжній цифровий одяг або тканини, які змінюють форму, реагують на температуру чи настрій людини. Такі матеріали вже розробляються, але поки це лише перші кроки.

Кеди в стилі 90-х. Фото з Instagram

Тож поки майбутнє ще не настало, модний світ продовжує озиратись назад і знову закохуватись у те, що колись уже було на піку. І головне, як каже Кузьменко, — дозволити собі експериментувати. Саме в цьому й є сьогоднішній стиль: бути сміливим, міксувати несумісне й шукати себе в моді щодня.

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