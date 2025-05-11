Речі з 90-х, які варто носити у 2025 році — перевірте свій гардероб

Мода 90-х повернулась — ці речі знову у тренді
Дизайнерка Анна Кузьменко впевнена: мода завжди ходить по колу. І сьогоднішні тренди — це, по суті, нове життя старих речей. Те, що носили у 90-х і 2000-х, знову на вулицях, в Instagram і на подіумах.
Про це Кузьменко розповіла в інтерв'ю "Уніан".
Які ж речі з 90-х знову в моді
Наприклад, джинси з ультранизькою посадкою, які ще донедавна вважалися антитрендом, зараз знову в топі. Їх носять із кроп-топами, відкритим животом і блискучими аксесуарами — усе в дусі Y2K, тобто стилю початку нульових. Масивні кросівки на платформі, наче з кліпів Брітні Спірс, і штучне хутро з яскравим забарвленням — це теж частина цього повернення.
Кузьменко помічає, як особливо активно ці тенденції підхоплює молодь. Зараз усе частіше можна побачити образи, натхненні скейтерською культурою: широкі джинси, балахонисті світшоти, потерті кеди та рюкзаки з наліпками. Вона каже, що їй дуже подобається ця сміливість — бажання молодого покоління мати особливий вигляд, гратись із модою без правил, міксувати жіночне і грубе, нове й ностальгічне.
"Ми просто переосмислюємо те, що вже було", — пояснює дизайнерка.
За її словами, в індустрії моди складно винайти щось кардинально нове — майже все вже існувало в тій чи іншій формі. Навіть футуристичні ідеї, які здаються революційними, часто мають коріння у старих концептах. Вона переконана, що справжній прорив ще попереду, коли в побуті з’явиться справжній цифровий одяг або тканини, які змінюють форму, реагують на температуру чи настрій людини. Такі матеріали вже розробляються, але поки це лише перші кроки.
Тож поки майбутнє ще не настало, модний світ продовжує озиратись назад і знову закохуватись у те, що колись уже було на піку. І головне, як каже Кузьменко, — дозволити собі експериментувати. Саме в цьому й є сьогоднішній стиль: бути сміливим, міксувати несумісне й шукати себе в моді щодня.
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