Главный тренд сезона 2025 — эффектный Loud Luxury

Эффектная женщина. Фото: Freepik

Loud luxury — это о стиле, который не боится быть в центре внимания. Если минимализм привык сдерживать эмоции, то новая тенденция предлагает их отпустить. В 2025 году роскошь станет громкой, смелой и даже немного эксцентричной.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Бохо, но с изюминкой

В новом сезоне Chloe решили освежить богемный стиль. Чемена Камали добавила к традиционному бохо-крою неожиданные акценты — спортивные элементы, нотки Y2K и даже вдохновение инди-слизом. Получился интересный микс, который выглядит одновременно роскошно и непринужденно.

Chloe. Фото: Vogue

Эффектный контраст

Saint Laurent также заинтересовался этой темой. Энтони Ваккарелло представил макси-платья с рюшами и яркими узорами, которые эффектно смотрелись в сочетании с кожаными куртками и массивными украшениями. При этом дизайнер не забыл об андрогинном power dressing, создавая образы, сочетающие силу и изящество.

Saint Laurent, фото: Vogue

Новое видение классики

В коллекции Schiaparelli ready-to-wear Дэниел Роузберри решил, что деним может быть не только повседневным. Он сделал его объемным, структурным и смелым. Привычные вещи изменились до неузнаваемости: худи стали роскошными платьями, а классическое поло — корсетом.

Schiaparelli. Фото: Vogue

Главное — самовыражение

Rabanne доказывает, что loud luxury — это не про лого, а про визуальную смелость. Это игра с границами между вечерним и дневным стилем, смешение эпох и фактур. Gucci и Dolce & Gabbana подхватили тенденцию, добавляя в свои образы максимум декора, ярких цветов и золота.

Rabanne. Фото: Vogue

В целом, главная идея loud luxury — свобода. Не существует единых канонов. Это может быть роскошное шелковое платье в стиле Louis Vuitton, эклектичный микс текстур от Valentino или же экспрессия итальянского гламура Dolce & Gabbana.

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