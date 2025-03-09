Головний тренд сезону 2025 — ефектний Loud Luxury

Ефектна жінка. Фото: Freepik

Loud luxury — це про стиль, який не боїться бути в центрі уваги. Якщо мінімалізм звик стримувати емоції, то нова тенденція пропонує їх відпустити. У 2025 році розкіш стане гучною, сміливою і навіть трохи ексцентричною.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Бохо, але з родзинкою

У новому сезоні Chloe вирішили освіжити богемний стиль. Чемена Камалі додала до традиційного бохо-крою несподівані акценти — спортивні елементи, нотки Y2K і навіть натхнення інді-слізом. Вийшов цікавий мікс, який має одночасно розкішний й невимушений вигляд.

Chloe. Фото: Vogue

Ефектний контраст

Saint Laurent також зацікавився цією темою. Ентоні Ваккарелло представив максісукні з рюшами та яскравими візерунками, які мав ефектний вигляд у поєднанні зі шкіряними куртками та масивними прикрасами. Водночас дизайнер не забув про андрогінний power dressing, створюючи образи, що поєднують силу і витонченість.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Нове бачення класики

У колекції Schiaparelli ready-to-wear Деніел Роузберрі вирішив, що денім може бути не тільки повсякденним. Він зробив його об’ємним, структурним і сміливим. Звичні речі змінилися до невпізнання: худі стали розкішними сукнями, а класичне поло — корсетом.

Schiaparelli. Фото: Vogue

Головне — самовираження

Rabanne доводить, що loud luxury — це не про лого, а про візуальну сміливість. Це гра з межами між вечірнім і денним стилем, змішування епох та фактур. Gucci і Dolce & Gabbana підхопили тенденцію, додаючи до своїх образів максимум декору, яскравих кольорів і золота.

Rabanne. Фото: Vogue

В цілому, головна ідея loud luxury — свобода. Не існує єдиних канонів. Це може бути розкішна шовкова сукня в стилі Louis Vuitton, еклектичний мікс текстур від Valentino або ж експресія італійського гламуру Dolce & Gabbana.

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