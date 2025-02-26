Надя Дорофєєва диктує моду — стильний весняний образ 2025

Надя Дорофєєва показала стильну весняну комбінацію
Білі джинси — маст-хев цієї весни, а разом із яскравими кросівками вони створюють по-справжньому стильний та свіжий образ. Це поєднання має легкий, сучасний й водночас універсальний вигляд — підходить як для прогулянок містом, так і для зустрічей із друзями. Весна 2025 року диктує прості, але ефектні рішення, де комфорт й індивідуальність виходять на перший план.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому всі обирають білі джинси
Головна фішка білих джинсів — це їхня універсальність. Вони пасують до всього та моментально роблять образ свіжим. Навесні світлі речі особливо актуальні, бо вони підкреслюють легкість сезону. До того ж такі джинси легко поєднувати і з базовими речами, і з трендовими деталями.
Яскраві кросівки — ідеальна пара до білих джинсів. Неонові відтінки, незвичайні візерунки, цікаві деталі — у 2025 році кросівки стали не просто взуттям, а акцентом в образі. Вони додають динаміки, створюють стильний контраст і відображають індивідуальність.
Як повторити стильний образ
Білі джинси — обирайте класичний прямий крій або широкі моделі. Вони легко комбінуються з будь-яким верхом.
Яскраві кросівки — ставка на колір! Неонові, кислотні, насичені відтінки або моделі з принтами — усе це в тренді.
Базовий верх — щоб не перевантажити образ, краще обрати щось просте: білу футболку, світлий світшот або сорочку.
Аксесуари — стильний рюкзак, окуляри або мінімалістичні прикраси доповнять образ і зроблять його завершеним.
Це поєднання — не просто модний тренд, а ідеальний варіант для активних людей, які цінують комфорт і стиль. Весна — це час оновлення, тому не бійтеся експериментувати з кольорами та додавати яскраві акценти у свій гардероб.
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