Надя Дорофеева диктует моду - стильный весенний образ 2025

Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Белые джинсы — маст-хэв этой весны, а вместе с яркими кроссовками они создают по-настоящему стильный и свежий образ. Это сочетание выглядит легко, современно и одновременно универсально — подходит как для прогулок по городу, так и для встреч с друзьями. Весна 2025 года диктует простые, но эффектные решения, где комфорт и индивидуальность выходят на первый план.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Почему все выбирают белые джинсы

Главная фишка белых джинсов — это их универсальность. Они подходят ко всему и моментально делают образ свежим. Весной светлые вещи особенно актуальны, потому что они подчеркивают легкость сезона. К тому же такие джинсы легко сочетать и с базовыми вещами, и с трендовыми деталями.

Яркие кроссовки — идеальная пара к белым джинсам. Неоновые оттенки, необычные узоры, интересные детали — в 2025 году кроссовки стали не просто обувью, а акцентом в образе. Они добавляют динамики, создают стильный контраст и отражают индивидуальность.

Белые джинсы в образе Дорофеевой. Фото из Instagram

Как повторить стильный образ

Белые джинсы — выбирайте классический прямой крой или широкие модели. Они легко комбинируются с любым верхом.

Яркие кроссовки — ставка на цвет! Неоновые, кислотные, насыщенные оттенки или модели с принтами — все это в тренде.

Базовый верх — чтобы не перегрузить образ, лучше выбрать что-то простое: белую футболку, светлый свитшот или рубашку.

Аксессуары — стильный рюкзак, очки или минималистичные украшения дополнят образ и сделают его завершенным.

Это сочетание — не просто модный тренд, а идеальный вариант для активных людей, которые ценят комфорт и стиль. Весна — это время обновления, поэтому не бойтесь экспериментировать с цветами и добавлять яркие акценты в свой гардероб.

Ранее мы писали о том, какие джинсы являются самыми качественными из всех материалов.

Также мы сообщали, какая модель джинсов всегда в тренде.