Украинцам продавали фейковую брендовую одежду — как и себе не попасть на обман

Девушка шьет одежду. Фото: freepik

На Львовщине разоблачили подпольное производство поддельной одежды премиальных итальянских брендов. Изъяли имущества почти на 14 миллионов гривен — от готовой продукции до кассовых документов за два года.

Информацией по этому поводу поделились в Офисе генерального прокурора.

Реклама

Читайте также:

Как работала схема обмана с брендовой одеждой

Группа лиц организовала в Буске незаконное производство одежды, который имитировал премиальные товары в стиле casual известных итальянских брендов. В специально оборудованном цехе шили спортивные костюмы, жилеты, куртки-пуховики, худи и шапки. Готовую продукцию хранили в складском помещении.

Контрафактную одежду продавали в розницу через торговые точки в Буске и в центре Львова. Также подделку можно было купить на популярных интернет-платформах — мошенники распространяли товар по всей Украине. Судя по объемам производства, это был не домашний бизнес на кухне, а налаженное производство с четкой логистикой.

Детективы Бюро экономической безопасности уже начали досудебное расследование по статье 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг). Если дело доведут до суда и докажут вину, организаторам грозит штраф или лишение свободы. Но пока что это лишь досудебное расследование.

Как не купить подделку

Официальные бутики или проверенные сайты — единственный способ купить оригинал без риска. Если бренд продает через конкретные магазины или имеет официальный интернет-магазин — покупайте там. А также важно учитывать еще пару нюансов.

Внимательно проверяйте бирки. Коды должны совпадать с теми, что на официальном сайте бренда. Состав ткани должен быть точным. Логотипы — четкими, без размытых краев или ошибок в написании. Фурнитура — молнии, пуговицы — должна быть качественной, оригинальные бренды не используют дешевое железо, которое ржавеет за неделю. Если молния заедает или пуговица держится на одной нитке — это подделка. Качество ткани и отсутствие дефектов. Оригинальная одежда пошита аккуратно, без неровных швов, торчащих ниток или дырок. Если видите что-то такое — не покупайте. Не доверяйте слишком низким ценам. Если куртка известного бренда стоит втрое дешевле, чем в официальном магазине — это не распродажа, это подделка. Бренды редко дают скидки больше 30-40%, и то только в конце сезона. Продавцы, которые избегают детальных вопросов или не хотят общаться по телефону — подозрительны. Если человек не может ответить, откуда у него товар или почему цена такая низкая — это повод уйти.

В общем, чтобы перестраховаться, этих пунктов будет достаточно.

Ранее мы писали о том, какие вещи опытный стилист никогда не купит для своего гардероба.

Также мы сообщали, из чего состоит базовый гардероб для женщин после 40 лет.