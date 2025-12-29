Видео
Видео

Массовый обман — как украинцам продавали подделки брендовых вещей

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 10:25
Украинцам продавали фейковую брендовую одежду — как и себе не попасть на обман
Девушка шьет одежду. Фото: freepik

На Львовщине разоблачили подпольное производство поддельной одежды премиальных итальянских брендов. Изъяли имущества почти на 14 миллионов гривен — от готовой продукции до кассовых документов за два года.

Информацией по этому поводу поделились в Офисе генерального прокурора.

Читайте также:

Как работала схема обмана с брендовой одеждой

Группа лиц организовала в Буске незаконное производство одежды, который имитировал премиальные товары в стиле casual известных итальянских брендов. В специально оборудованном цехе шили спортивные костюмы, жилеты, куртки-пуховики, худи и шапки. Готовую продукцию хранили в складском помещении.

Контрафактную одежду продавали в розницу через торговые точки в Буске и в центре Львова. Также подделку можно было купить на популярных интернет-платформах — мошенники распространяли товар по всей Украине. Судя по объемам производства, это был не домашний бизнес на кухне, а налаженное производство с четкой логистикой.

Детективы Бюро экономической безопасности уже начали досудебное расследование по статье 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг). Если дело доведут до суда и докажут вину, организаторам грозит штраф или лишение свободы. Но пока что это лишь досудебное расследование.

Как не купить подделку

Официальные бутики или проверенные сайты — единственный способ купить оригинал без риска. Если бренд продает через конкретные магазины или имеет официальный интернет-магазин — покупайте там. А также важно учитывать еще пару нюансов.

  1. Внимательно проверяйте бирки. Коды должны совпадать с теми, что на официальном сайте бренда.
  2. Состав ткани должен быть точным.
  3. Логотипы — четкими, без размытых краев или ошибок в написании.
  4. Фурнитура — молнии, пуговицы — должна быть качественной, оригинальные бренды не используют дешевое железо, которое ржавеет за неделю. Если молния заедает или пуговица держится на одной нитке — это подделка.
  5. Качество ткани и отсутствие дефектов. Оригинальная одежда пошита аккуратно, без неровных швов, торчащих ниток или дырок. Если видите что-то такое — не покупайте.
  6. Не доверяйте слишком низким ценам. Если куртка известного бренда стоит втрое дешевле, чем в официальном магазине — это не распродажа, это подделка. Бренды редко дают скидки больше 30-40%, и то только в конце сезона.
  7. Продавцы, которые избегают детальных вопросов или не хотят общаться по телефону — подозрительны. Если человек не может ответить, откуда у него товар или почему цена такая низкая — это повод уйти.

В общем, чтобы перестраховаться, этих пунктов будет достаточно.

Ранее мы писали о том, какие вещи опытный стилист никогда не купит для своего гардероба.

Также мы сообщали, из чего состоит базовый гардероб для женщин после 40 лет.

мода одежда интересные факты стиль известные бренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
