Українцям продавали фейковий брендовий одяг — як і собі не потрапити на обман

На Львівщині викрили підпільне виробництво підробленого одягу преміальних італійських брендів. Вилучили майна майже на 14 мільйонів гривень — від готової продукції до касових документів за два роки.

Інформацією з цього приводу поділилися в Офісі генерального прокурора.

Як працювала схема обману з брендовим одягом

Група осіб організувала у Буську незаконне виробництво одягу, який імітував преміальні товари у стилі casual відомих італійських брендів. У спеціально обладнаному цеху шили спортивні костюми, жилети, куртки-пуховики, худі та шапки. Готову продукцію зберігали у складському приміщенні.

Контрафактний одяг продавали в роздріб через торгові точки у Буську та в центрі Львова. Також підробку можна було купити на популярних інтернет-платформах — шахраї розповсюджували товар по всій Україні. Судячи з обсягів виробництва, це був не домашній бізнес на кухні, а налагоджене виробництво з чіткою логістикою.

Детективи Бюро економічної безпеки вже розпочали досудове розслідування за статтею 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг). Якщо справу доведуть до суду і доведуть вину, організаторам загрожує штраф або позбавлення волі. Але поки що це лише досудове розслідування.

Як не купити підробку

Офіційні бутики чи перевірені сайти — єдиний спосіб купити оригінал без ризику. Якщо бренд продає через конкретні магазини або має офіційний інтернет-магазин — купуйте там. А також важливо враховувати ще пару нюансів.

Уважно перевіряйте бірки. Коди мають співпадати з тими, що на офіційному сайті бренду. Склад тканини має бути точним. Логотипи — чіткими, без розмитих країв або помилок у написанні. Фурнітура — блискавки, ґудзики — має бути якісною.Оригінальні бренди не використовують дешеве залізо, яке іржавіє за тиждень. Якщо блискавка заїдає або ґудзик тримається на одній нитці — це підробка. Якість тканини та відсутність дефектів. Оригінальний одяг пошитий акуратно, без нерівних швів, торчащих ниток або дірок. Якщо бачите щось таке — не купуйте. Не довіряйте надто низьким цінам. Якщо куртка відомого бренду коштує втричі дешевше, ніж у офіційному магазині — це не розпродаж, це підробка. Бренди рідко дають знижки більше 30-40%, і то тільки в кінці сезону. Продавці, які уникають детальних питань або не хочуть спілкуватися телефоном — підозрілі. Якщо людина не може відповісти, звідки у неї товар або чому ціна така низька — це привід піти.

Загалом, щоб перестрахуватися, цих пунктів буде достатньо.

