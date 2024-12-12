Маникюр за гороскопом – стильные идеи для каждого знака зодиака

Маникюр. Фото: Freepik

Астрологи решили подсказать, какой стиль маникюра больше подходит каждому знаку зодиака. Оказывается, выбор цветов и дизайн ногтей может подчеркнуть ваш характер и сделать образ гармоничным.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Какой маникюр выбрать для знака зодиака

Овен

Смелые и энергичные Овны могут смело выбирать маникюр с пятью яркими оттенками. Это отличный способ показать свою динамичность и уверенность в себе.

Дизайн маникюров для Овнов. Фото с Instagram

Телец

Благоразумные и изящные Тельцы точно оценят классику. Французский маникюр подчеркнет их безупречный вкус и любовь к элегантности.

Французский маникюр. Фото с Instagram

Близнецы

Жизнерадостные и непоседливые Близнецы всегда в поиске новизны. Для них идеально подойдет разноцветный маникюр или веселые дизайны, отражающие их любознательную натуру.

Яркий маникюр. Фото с Instagram

Рак

Чувствительные Раки, излучающие тепло и нежность, будут в восторге от пастельных оттенков. Розовый, голубой или цветочные мотивы идеально дополнят их гармоничную натуру.

Маникюр в розовом дизайне. Фото с Instagram

Лев

Уверенные в себе Львы обожают роскошь. Им лучше выбрать блестящий маникюр со сияющими лаками, отмечающими их харизму.

Маникюр с блестками. Фото с Instagram

Дева

Щепетильные и внимательные к деталям Девы оценят французский маникюр с двойными линиями. Он выглядит лаконично и изящно, что соответствует их характеру.

Французский маникюр. Фото с Instagram

Весы

Весы всегда стремятся к гармонии. Маникюр в стиле "два цвета пополам" отлично подчеркнет их сбалансированную натуру. Или же можно подумать еще над каким-нибудь интересным дизайном в двух цветах.

Интересный дизайн в зеленом и молочном цветах. Фото с Instagram

Скорпион

Магнетические скорпионы не боятся быть в центре внимания. Хищный принт, например, с мотивами гепарда, станет идеальным вариантом для этих загадочных натур.

Маникюр с леопардовым принтом. Фото с Instagram

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы всегда открыты к новым приключениям. Синие оттенки или морская тематика помогут подчеркнуть их авантюрный дух.

Маникюр в синем цвете. Фото с Instagram

Козорыг

Практические козероги предпочитают сдержанность. Нейтральные оттенки или однотонный маникюр с минимальными акцентами прекрасно подходят к их стилю.

Маникюр в винном оттенке. Фото с Instagram

Водолей

Креативные и независимые Водолеи могут выбрать маникюр с закрученными мягкими линиями. Это идеальный способ подчеркнуть их творческий подход ко всему.

Маникюр с закрученными линиями. Фото с Instagram

Рыбы

Мечтательные Рыбы обожают игривые дизайны. Узоры и яркие цвета, например, розовый и зеленый, отражают их фантазию и доброту.

Нежный маникюр. Фото с Instagram

В целом астрологический маникюр можно расценивать как способ самовыражения и возможность прибавить к своему образу уникальности.

Раньше мы писали о том, какой сделать маникюр в декабре, чтобы привлечь в свою жизнь успех.

Также мы сообщали, какие есть модные праздничные дизайны маникюра.