Манікюр за гороскопом — стильні ідеї для кожного знака зодіаку

Манікюр. Фото: Freepik

Астрологи вирішили підказати, який стиль манікюру найбільше пасує кожному знаку зодіаку. Виявляється, вибір кольорів та дизайну нігтів може підкреслити ваш характер і зробити образ гармонійним.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Овен

Сміливі й енергійні Овни можуть сміливо обирати манікюр із п’ятьма яскравими відтінками. Це чудовий спосіб показати свою динамічність і впевненість у собі.

Дизайн манікюрів для Овнів. Фото: Instagram

Телець

Розсудливі й витончені Тельці точно оцінять класику. Французький манікюр підкреслить їхній бездоганний смак і любов до елегантності.

Французький манікюр. Фото: Instagram

Близнюки

Життєрадісні й непосидючі Близнюки завжди в пошуку новизни. Для них ідеально підійде різнокольоровий манікюр або веселі дизайни, які відображають їхню допитливу натуру.

Яскравий манікюр. Фото: Instagram

Рак

Чутливі Раки, які випромінюють тепло й ніжність, будуть у захваті від пастельних відтінків. Рожевий, блакитний або квіткові мотиви ідеально доповнять їхню гармонійну натуру.

Манікюр в рожевому дизайні. Фото: Instagram

Лев

Впевнені в собі Леви обожнюють розкіш. Їм найкраще обрати блискучий манікюр із сяючими лаками, які наголошують на їхній харизмі.

Манікюр з блискітками. Фото: Instagram

Діва

Педантичні й уважні до деталей Діви оцінять французький манікюр із подвійними лініями. Він має лаконічний і вишуканий вигляд, що відповідає їхньому характеру.

Французький манікюр. Фото: Instagram

Терези

Терези завжди прагнуть до гармонії. Манікюр у стилі "два кольори навпіл" чудово підкреслить їхню збалансовану натуру. Або ж можна подумати ще над якимось цікавим дизайном у двох кольорах.

Цікавий дизайн у зеленому і молочному кольорах. Фото: Instagram

Скорпіон

Магнетичні Скорпіони не бояться бути в центрі уваги. Хижий принт, наприклад, із мотивами гепарда, стане ідеальним варіантом для цих загадкових натур.

Манікюр з леопардовим принтом. Фото: Instagram

Стрілець

Вільнолюбні Стрільці завжди відкриті до нових пригод. Сині відтінки або морська тематика допоможуть підкреслити їхній авантюрний дух.

Манікюр в однотонному синьому кольорі. Фото: Instagram

Козеріг

Практичні Козероги надають перевагу стриманості. Нейтральні відтінки або однотонний манікюр із мінімальними акцентами чудово пасують до їхнього стилю.

Манікюр у винному відтінку. Фото: Instagram

Водолій

Креативні й незалежні Водолії можуть обрати манікюр із м’якими закрученими лініями. Це ідеальний спосіб підкреслити їхній творчий підхід до всього.

Манікюр з закрученими лініями. Фото: Instagram

Риби

Мрійливі Риби обожнюють грайливі дизайни. Візерунки та яскраві кольори, наприклад рожевий і зелений, відображають їхню фантазію і доброту.

Ніжний манікюр. Фото: Instagram

В цілому астрологічний манікюр можна розцінювати як спосіб самовираження і можливість додати до свого образу унікальності.

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