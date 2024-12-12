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Манікюр за знаком зодіаку — модні дизайни для всіх

12 грудня 2024 19:29
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Манікюр за гороскопом — стильні ідеї для кожного знака зодіаку
Манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Астрологи вирішили підказати, який стиль манікюру найбільше пасує кожному знаку зодіаку. Виявляється, вибір кольорів та дизайну нігтів може підкреслити ваш характер і зробити образ гармонійним.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Який манікюр обрати для вашого знака зодіаку

Овен

Сміливі й енергійні Овни можуть сміливо обирати манікюр із п’ятьма яскравими відтінками. Це чудовий спосіб показати свою динамічність і впевненість у собі.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 1
Дизайн манікюрів для Овнів. Фото: Instagram

Телець

Розсудливі й витончені Тельці точно оцінять класику. Французький манікюр підкреслить їхній бездоганний смак і любов до елегантності.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 2
Французький манікюр. Фото: Instagram

Близнюки

Життєрадісні й непосидючі Близнюки завжди в пошуку новизни. Для них ідеально підійде різнокольоровий манікюр або веселі дизайни, які відображають їхню допитливу натуру.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 3
Яскравий манікюр. Фото: Instagram

Рак

Чутливі Раки, які випромінюють тепло й ніжність, будуть у захваті від пастельних відтінків. Рожевий, блакитний або квіткові мотиви ідеально доповнять їхню гармонійну натуру.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 4
Манікюр в рожевому дизайні. Фото: Instagram

Лев

Впевнені в собі Леви обожнюють розкіш. Їм найкраще обрати блискучий манікюр із сяючими лаками, які наголошують на їхній харизмі.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 5
Манікюр з блискітками. Фото: Instagram

Діва

Педантичні й уважні до деталей Діви оцінять французький манікюр із подвійними лініями. Він має лаконічний і вишуканий вигляд, що відповідає їхньому характеру.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 6
Французький манікюр. Фото: Instagram

Терези

Терези завжди прагнуть до гармонії. Манікюр у стилі "два кольори навпіл" чудово підкреслить їхню збалансовану натуру. Або ж можна подумати ще над якимось цікавим дизайном у двох кольорах.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 7
Цікавий дизайн у зеленому і молочному кольорах. Фото: Instagram

Скорпіон

Магнетичні Скорпіони не бояться бути в центрі уваги. Хижий принт, наприклад, із мотивами гепарда, стане ідеальним варіантом для цих загадкових натур.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 8
Манікюр з леопардовим принтом. Фото: Instagram

Стрілець

Вільнолюбні Стрільці завжди відкриті до нових пригод. Сині відтінки або морська тематика допоможуть підкреслити їхній авантюрний дух.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 9
Манікюр в однотонному синьому кольорі. Фото: Instagram

Козеріг

Практичні Козероги надають перевагу стриманості. Нейтральні відтінки або однотонний манікюр із мінімальними акцентами чудово пасують до їхнього стилю.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 10
Манікюр у винному відтінку. Фото: Instagram

Водолій

Креативні й незалежні Водолії можуть обрати манікюр із м’якими закрученими лініями. Це ідеальний спосіб підкреслити їхній творчий підхід до всього.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 11
Манікюр з закрученими лініями. Фото: Instagram

Риби

Мрійливі Риби обожнюють грайливі дизайни. Візерунки та яскраві кольори, наприклад рожевий і зелений, відображають їхню фантазію і доброту.

Манікюр за знаком Зодіаку — модні дизайни для усіх - фото 12
Ніжний манікюр. Фото: Instagram

В цілому астрологічний манікюр можна розцінювати як спосіб самовираження і можливість додати до свого образу унікальності. 

Раніше ми писали про те, який зробити манікюр в грудні, щоб залучити в своє життя успіх.

Також ми повідомляли, які є модні святкові дизайни манікюру

мода тренди манікюр Астрологія Знаки зодіаку

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