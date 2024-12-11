Стильний манікюр замість нюду 2025 — модні кольори

Манікюр в нюдовому стилі. Фото: Freepik

Нюдовий манікюр залишається вічною класикою, але сучасна мода відкриває нові горизонти. Цього сезону можна сміливо експериментувати з дизайнами, які додадуть вашому образу свіжості та індивідуальності.

Сайт Новини.LIVE пропонує п’ять стильних ідей, які точно привернуть увагу та підкреслять вашу елегантність.

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Геометрія на нігтях

Мінімалізм уже давно став символом витонченості, але хто сказав, що він має бути простим? В новому році будуть актуальні графічні елементи: лінії, крапки, трикутники чи квадрати. База може залишатися нейтральною, а ось візерунки виконуються в чорному, білому чи золотому кольорах. Такий манікюр має стильний вигляд, але не перевантажує образ.

Геометрія на нігтях. Фото: Instagram

Перламутровий блиск

Перламутр повертається, але тепер він виглядає зовсім інакше. Сучасні перламутрові покриття створюють делікатний блиск з переливами, що додають нігтям об’єму та текстури. Цей тренд особливо має класний вигляд на коротких нігтях, роблячи їх доглянутими та елегантними.

Перламутровий блиск на нігтях. Фото: Instagram

Кольоровий французький манікюр

Френч знову в моді, але в новому форматі. Забудьте про білі кінчики! Спробуйте пастельні, яскраві неонові або навіть металеві відтінки. Такий манікюр підходить для будь-якого випадку — від офісу до вечірки, додаючи нотку грайливості.

Кольоровий френч. Фото: Instagram

Металевий ефект і дзеркальне покриття

Для тих, хто хоче справді виділитися, металеві та дзеркальні дизайни стануть чудовим вибором. Золотий, срібний, бронзовий чи рожеве золото — такі покриття мають ефектний вигляд на будь-якій довжині нігтів. Ідеальний варіант для особливих подій чи вечірніх виходів.

Дзеркальне покриття на нігтях. Фото: Instagram

Мармуровий дизайн

Мармуровий манікюр вже став символом вишуканості. Стильна текстура має дорогий вигляд, особливо в чорно-білому виконанні. Однак не бійтеся експериментувати з ніжними відтінками, такими як сірий чи рожево-димчастий.

Мармур на нігтях. Фото: Instagram

В цілому, цього сезону манікюр стає не просто деталлю, а повноцінним елементом стилю. Експериментуйте, додайте яскравих акцентів та будьте сміливішими у виборі дизайну.

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