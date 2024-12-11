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Нюд у минулому — трендові альтернативи для розкішного манікюру

11 грудня 2024 21:08
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильний манікюр замість нюду 2025 — модні кольори
Манікюр в нюдовому стилі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Нюдовий манікюр залишається вічною класикою, але сучасна мода відкриває нові горизонти. Цього сезону можна сміливо експериментувати з дизайнами, які додадуть вашому образу свіжості та індивідуальності.

Сайт Новини.LIVE пропонує п’ять стильних ідей, які точно привернуть увагу та підкреслять вашу елегантність.

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Геометрія на нігтях

Мінімалізм уже давно став символом витонченості, але хто сказав, що він має бути простим? В новому році будуть актуальні графічні елементи: лінії, крапки, трикутники чи квадрати. База може залишатися нейтральною, а ось візерунки виконуються в чорному, білому чи золотому кольорах. Такий манікюр має стильний вигляд, але не перевантажує образ.

Геометрія на нігтях має дорогий вигляд
Геометрія на нігтях. Фото: Instagram

Перламутровий блиск

Перламутр повертається, але тепер він виглядає зовсім інакше. Сучасні перламутрові покриття створюють делікатний блиск з переливами, що додають нігтям об’єму та текстури. Цей тренд особливо має класний вигляд на коротких нігтях, роблячи їх доглянутими та елегантними.

Легкий перламутровий блиск на нігтях привертає увагу
Перламутровий блиск на нігтях. Фото: Instagram

Кольоровий французький манікюр

Френч знову в моді, але в новому форматі. Забудьте про білі кінчики! Спробуйте пастельні, яскраві неонові або навіть металеві відтінки. Такий манікюр підходить для будь-якого випадку — від офісу до вечірки, додаючи нотку грайливості.

Кольоровий френч буде вдалим вибором для вечірки
Кольоровий френч. Фото: Instagram

Металевий ефект і дзеркальне покриття

Для тих, хто хоче справді виділитися, металеві та дзеркальні дизайни стануть чудовим вибором. Золотий, срібний, бронзовий чи рожеве золото — такі покриття мають ефектний вигляд на будь-якій довжині нігтів. Ідеальний варіант для особливих подій чи вечірніх виходів.

Дзеркальне покриття має ефектний вигляд завжди
Дзеркальне покриття на нігтях. Фото: Instagram

Мармуровий дизайн

Мармуровий манікюр вже став символом вишуканості. Стильна текстура має дорогий вигляд, особливо в чорно-білому виконанні. Однак не бійтеся експериментувати з ніжними відтінками, такими як сірий чи рожево-димчастий. 

Цей дизайн манікюру для тих, хто не любить виділятись
Мармур на нігтях. Фото: Instagram

В цілому, цього сезону манікюр стає не просто деталлю, а повноцінним елементом стилю. Експериментуйте, додайте яскравих акцентів та будьте сміливішими у виборі дизайну. 

Раніше ми писали про те, які дизайни манікюру більше не в моді цієї зими.

Також ми розповідали, який манікюр можна зробити на Новий рік, щоб мати стильний вигляд.

мода манікюр краса стиль нігті

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