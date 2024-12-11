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Нюд в прошлом — трендовые альтернативы для роскошного маникюра

11 декабря 2024 21:08
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стильный маникюр вместо нюдового 2025 — модные цвета
Маникюр в нюдовом стиле. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Нюдовый маникюр остается вечной классикой, но современная мода открывает новые горизонты. В этом сезоне можно смело экспериментировать с дизайнами, которые придадут вашему образу свежести и индивидуальности.

Сайт Новини.LIVE предлагает пять стильных идей, которые привлекут внимание и подчеркнут вашу элегантность.

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Геометрия на ногтях

Минимализм уже давно стал символом изящества, но кто сказал, что он должен быть простым? В новом году будут актуальны графические элементы: линии, точки, треугольники или квадраты. База может оставаться нейтральной, а вот узоры выполняются в черном, белом или золотом цветах. Такой маникюр смотрится стильно, но не перегружает образ.

Геометрия на ногтях имеет дорогой вид.
Геометрия на ногтях. Фото: Instagram

Перламутровый блеск

Перламутр возвращается, но сейчас он смотрится совсем по другому. Современные перламутровые покрытия создают деликатный блеск с переливами, придающими ногтям объем и текстуру. Этот тренд особенно выглядит классно на коротких ногтях, делая их ухоженными и элегантными.

Легкий перламутровый блеск на ногтях привлекает внимание
Перламутровый блеск на ногтях. Фото: Instagram

Цветной французский маникюр

Френч снова в моде, но в новом формате. Забудьте о белых кончиках! Попробуйте пастельные, яркие неоновые или даже металлические оттенки. Такой маникюр подходит для любого случая — от офиса до вечеринки, добавляя нотку игривости.

Цветной френч будет удачным выбором для вечеринки
Цветной френч. Фото: Instagram

Металлический эффект и зеркальное покрытие

Для тех, кто хочет выделиться, металлические и зеркальные дизайны станут отличным выбором. Золотое, серебряное, бронзовое или розовое золото — такие покрытия выглядят эффектно на любой длине ногтей. Идеальный вариант для особых событий или вечерних выходов.

Зеркальное покрытие имеет эффектный вид всегда
Зеркальное покрытие на ногтях. Фото: Instagram

Мраморный дизайн

Мраморный маникюр уже стал символом изысканности. Стильная текстура имеет дорогостоящий вид, особенно в черно-белом исполнении. Однако не бойтесь экспериментировать с нежными оттенками, такими как серый или розово-дымчатый. 

Этот дизайн маникюра для тех, кто не любит выделяться
Мрамор на ногтях. Фото: Instagram

В целом, в этом сезоне маникюр становится не просто деталью, а полноценным элементом стиля. Экспериментируйте, добавьте яркие акценты и будьте смелее в выборе дизайна.

Раньше мы писали о том, какие дизайны маникюра больше не в моде этой зимой.

Также мы рассказывали, какой маникюр можно сделать на Новый год, чтобы выглядеть стильно.

мода маникюр красота стиль ногти

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