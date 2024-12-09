Який зробити манікюр у грудні 2024, щоб залучити кохання в новому році

Гарний манікюр. Фото: Freepik

Грудень — це час див і подарунків. Щоб додати в життя трохи удачі, грошей і романтики, зверніть увагу на колір для манікюру, який називають щасливим для цього місяця. У грудні 2024 року це зелений у всіх його відтінках.

Сайт Новини.LIVE розповість про різні стилі манікюру в зеленому кольорі.

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Чому саме зелений

Зелений — це про гроші, гармонію і успіх. Астрологи радять обирати насичені відтінки, такі як хакі, смарагдовий або оливковий. Вважається, що цей колір притягує позитивну енергію, а разом із нею — і приємні зміни у житті.

Манікюр з зеленим кольорі. Фото: Freepik

Де використати зелений

Найпростіший варіант — нафарбувати нігті зеленим лаком. Можна зробити однотонний манікюр або додати блиску. Для тих, хто любить цікаві дизайни, чудово підійде мармуровий манікюр у зелених тонах.

Якщо хочеться привернути увагу коханої людини, додайте до зеленого ніжні бежеві відтінки — кремовий чи молочний. Це має стильний вигляд.

Зелений манікюр з блиском. Фото: Freepik

Зелений колір можна додати не тільки на нігтях. Він має вдалий вигляд в аксесуарах, одязі, навіть на заставці вашого телефону.

Як зробити стильний манікюр

Для мармурового манікюру потрібні пензлик або зубочистка. На зелений базовий шар малюють лінії й точки інших відтінків, які потім змішують. Кожен ніготь виглядає по-особливому — і це красиво!

Незвичайний дизайн манікюр у зеленому кольорі. Фото: Freepik

Головне — це ваш настрій. Якщо вірити в удачу й думати позитивно, зелений дійсно допоможе залучити хороші події. Спробуйте, і грудень стане ще яскравішим!

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