Какой сделать маникюр в декабре 2024, чтобы привлечь любовь в новом году

Красивый маникюр. Фото: Freepik

Декабрь — это время чудес и подарков. Чтобы добавить в жизнь чуть-чуть удачи, денег и романтики, обратите внимание на цвет для маникюра, который называют счастливым для этого месяца. В декабре 2024 года это зеленый во всех его оттенках.

Сайт Новини.LIVE расскажет о разных стилях маникюра в зеленом цвете.

Читайте также:

Почему именно зеленый

Зеленый — это о деньгах, гармонии и успехе. Астрологи советуют выбирать насыщенные оттенки, такие как хаки, изумрудный или оливковый. Считается, что этот цвет притягивает положительную энергию, а вместе с ней и приятные изменения в жизни.

Маникюр с зеленым цветом. Фото: Freepik

Где использовать зеленый

Самый простой вариант — накрасить ногти зеленым лаком. Можно сделать однотонный маникюр или добавить блеск. Для тех, кто любит интересные дизайны, отлично подойдет мраморный маникюр в зеленых тонах.

Если хочется привлечь внимание любимого человека, добавьте к зеленому нежные бежевые оттенки — кремовый или молочный. Это выглядит стильно.

Зеленый маникюр с блеском. Фото: Freepik

Зеленый цвет можно добавить не только на ногтях. Он выглядит удачно в аксессуарах, одежде, даже на заставке вашего телефона.

Как сделать стильный маникюр

Для мраморного маникюра нужна кисточка или зубочистка. На зеленый базовый слой рисуют линии и точки других оттенков, которые затем смешивают. Каждый ноготь выглядит особенно — и это красиво!

Необычный дизайн маникюра в зеленом цвете. Фото: Freepik

Главное — это ваше настроение. Если верить в удачу и думать положительно, зеленый действительно поможет привлечь хорошие события. Попробуйте, и декабрь станет еще ярче!

Раньше мы писали о том, в каком стиле можно сделать маникюр на Новый год, чтобы выглядеть особенно.

Также мы сообщали, от какого дизайна в маникюре лучше воздержаться.