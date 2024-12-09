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Какой маникюр поможет привлечь деньги и любовь в декабре

9 декабря 2024 19:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какой сделать маникюр в декабре 2024, чтобы привлечь любовь в новом году
Красивый маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Декабрь — это время чудес и подарков. Чтобы добавить в жизнь чуть-чуть удачи, денег и романтики, обратите внимание на цвет для маникюра, который называют счастливым для этого месяца. В декабре 2024 года это зеленый во всех его оттенках.

Сайт Новини.LIVE расскажет о разных стилях маникюра в зеленом цвете.

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Почему именно зеленый

Зеленый — это о деньгах, гармонии и успехе. Астрологи советуют выбирать насыщенные оттенки, такие как хаки, изумрудный или оливковый. Считается, что этот цвет притягивает положительную энергию, а вместе с ней и приятные изменения в жизни.

Какой маникюр поможет привлечь деньги и любовь в декабре - фото 1
Маникюр с зеленым цветом. Фото: Freepik

Где использовать зеленый

Самый простой вариант — накрасить ногти зеленым лаком. Можно сделать однотонный маникюр или добавить блеск. Для тех, кто любит интересные дизайны, отлично подойдет мраморный маникюр в зеленых тонах.

Если хочется привлечь внимание любимого человека, добавьте к зеленому нежные бежевые оттенки — кремовый или молочный. Это выглядит стильно.

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Зеленый маникюр с блеском. Фото: Freepik

Зеленый цвет можно добавить не только на ногтях. Он выглядит удачно в аксессуарах, одежде, даже на заставке вашего телефона.

Как сделать стильный маникюр

Для мраморного маникюра нужна кисточка или зубочистка. На зеленый базовый слой рисуют линии и точки других оттенков, которые затем смешивают. Каждый ноготь выглядит особенно — и это красиво!

Какой маникюр поможет привлечь деньги и любовь в декабре - фото 3
Необычный дизайн маникюра в зеленом цвете. Фото: Freepik

Главное — это ваше настроение. Если верить в удачу и думать положительно, зеленый действительно поможет привлечь хорошие события. Попробуйте, и декабрь станет еще ярче!

Раньше мы писали о том, в каком стиле можно сделать маникюр на Новый год, чтобы выглядеть особенно.

Также мы сообщали, от какого дизайна в маникюре лучше воздержаться.

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:32 В ГУР сообщили какие препараты россияне употребляют перед боями

19:31 Топ-чиновник из Одессы скрыл жилье и автомобиль — НАПК

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