Маникюр в этом цвете выбирают самые стильные женщины в 2026 году

Ногти, маникюр. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летом все привыкли видеть светлые и пастельные оттенки, но в этом сезоне все больше внимания привлекает шоколадно-коричневый маникюр. Он выглядит дорого и легко вписывается в любой гардероб. Именно поэтому его все чаще выбирают те, кто хочет сделать ногти стильными, но без слишком ярких экспериментов.

Новини.LIVE расскажет об этом трендовом маникюре подробнее.

Коричневый маникюр вернулся в тренды

Шоколадные оттенки давно перестали ассоциироваться только с осенью. Летом они тоже выглядят очень гармонично. Секрет популярности прост: коричневый цвет выглядит благородно и подходит практически ко всему. Он одинаково хорошо сочетается с белыми льняными костюмами, джинсами, платьями в стиле бохо или базовыми черными вещами. Не нужно думать, подойдут ли ногти к новому образу — шоколадный оттенок легко справится с этой задачей.

Еще одно преимущество такого маникюра — он хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

Коричневые ногти. Фото из Instagram

Если хочется максимально актуального образа, достаточно однотонного покрытия. Именно простота сейчас делает маникюр более дорогостоящим на вид. В то же время никто не запрещает добавить несколько ненавязчивых деталей. Например:

тонкий микрофренч;

легкое глянцевое или "стеклянное" покрытие;

нежный золотой акцент;

небольшой мраморный узор на одном ногте.

Кстати, этот оттенок прекрасно подходит и для педикюра. Если нравятся лаконичные решения, можно выбрать обычное однотонное покрытие. Оно будет аккуратно смотреться как с открытыми босоножками, так и со шлепанцами или мюлями. А тем, кто хочет немного более интересный вариант, стоит присмотреться к шоколадному френчу.

Педикюр в коричневом цвете. Фото из Instagram

В последнее время в маникюре все больше ценят естественность и спокойные цвета, которые не надоедают через несколько дней. Шоколадно-коричневый полностью соответствует этой тенденции.

Именно поэтому этот цвет уже называют одним из самых удачных решений сезона. Если хочется сделать маникюр, который будет оставаться актуальным не одну неделю и подойдет буквально ко всему, шоколадный оттенок станет беспроигрышным выбором.

Ранее мы писали о том, какой маникюр можно сделать в августе. Речь шла о цветах, которые будут самыми популярными в конце лета.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дизайны маникюра лучше всего подойдут для коротких ногтей. Кстати, если сделать неудачный выбор, ногти будут казаться визуально еще короче.