Зимний маникюр 2026 — стильные идеи от топового мастера

В 2026 году маникюр становится более спокойным и продуманным. Меньше демонстративности, больше внимания к форме, цвету и деталям.

В бьюти-журнале "Bustle" рассказали, какие решения в этом году действительно уместно смотрятся зимой.

Трендовый маникюр 2026 года

Меньше эффектов

Креативный директор Kijibae Соджин О объяснил, что нейл-арт не исчезает, он меняет громкость. Вместо сложных конструкций — один точный элемент. То же самое подтверждает мастер и преподаватель из Скоттсдейла Софи Мазур. По ее словам, главное слово для зимнего маникюра 2026 года — сдержанность. Она касается всего: и длины, и палитры, и дизайна.

Форма

Чаще всего мастера сейчас предлагают squoval — квадрат с мягко закругленными углами. Натали Минерва называет его наиболее логичным выбором после многих лет экспериментов с длиной и острыми силуэтами.

Форма squoval. Фото из Instagram

Цвет

Вместо классического красного появляется терракотовая гамма — теплая, немного припыленная, ближе к специям, чем к глянцу. Соджин О отмечает, что в фаворе земляные красные и оттенки мокко, а не холодная вишня. Такой выбор не ассоциируется с праздничным клише и лучше вписывается в зимний гардероб.

Текстуры вместо декора

Бархатные покрытия, клетка, деликатные кружевные мотивы — не как украшение, а как фактура. Маникюр начинает напоминать ткань или деталь одежды, а не отдельный арт-объект.

Длина

Длинные акриловые ногти постепенно сходят с радаров. Софи Мазур говорит прямо, что клиентки все чаще просят короткую длину, потому что она не требует жертв в повседневной жизни. При этом короткие ногти не ограничивают в дизайне — они просто меняют акценты.

Холодные нейтралы для зимы

Серо-молочные, прозрачные белые, холодные бежи — эти оттенки остаются актуальными как минимум до конца зимы. Они дают ощущение чистоты и спокойствия, хорошо сочетаются с объемным трикотажем и минималистичными образами.

Прозрачные белые. Фото из Instagram

Желейный эффект — новый фаворит

Полупрозрачные покрытия с мягким оттенком — еще одна заметная тенденция 2026 года. Соджин советует обратить внимание на сливовые и серо-розовые вариации.

Яркость никуда не исчезла

Для тех, кто не готов полностью отказываться от цвета, есть свои варианты. Аура-маникюр остается, но переходит в более спокойные градиенты — дымчатые, нюдовые, сиреневые. Финиш — либо чистый глянец, либо легкий блеск без зеркального эффекта.

Среди принтов выделяется мелкий горошек как небольшой жест, а не главная тема. Так же и черепаховый узор: лучше работает как акцент или на полупрозрачной базе.

