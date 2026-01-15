Зимний маникюр 2026 — стильные идеи от топового мастера

Маникюр на зиму 2026 — модные цвета и дизайны сезона
В 2026 году маникюр становится более спокойным и продуманным. Меньше демонстративности, больше внимания к форме, цвету и деталям.
В бьюти-журнале "Bustle" рассказали, какие решения в этом году действительно уместно смотрятся зимой.
Трендовый маникюр 2026 года
Меньше эффектов
Креативный директор Kijibae Соджин О объяснил, что нейл-арт не исчезает, он меняет громкость. Вместо сложных конструкций — один точный элемент. То же самое подтверждает мастер и преподаватель из Скоттсдейла Софи Мазур. По ее словам, главное слово для зимнего маникюра 2026 года — сдержанность. Она касается всего: и длины, и палитры, и дизайна.
Форма
Чаще всего мастера сейчас предлагают squoval — квадрат с мягко закругленными углами. Натали Минерва называет его наиболее логичным выбором после многих лет экспериментов с длиной и острыми силуэтами.
Цвет
Вместо классического красного появляется терракотовая гамма — теплая, немного припыленная, ближе к специям, чем к глянцу. Соджин О отмечает, что в фаворе земляные красные и оттенки мокко, а не холодная вишня. Такой выбор не ассоциируется с праздничным клише и лучше вписывается в зимний гардероб.
Текстуры вместо декора
Бархатные покрытия, клетка, деликатные кружевные мотивы — не как украшение, а как фактура. Маникюр начинает напоминать ткань или деталь одежды, а не отдельный арт-объект.
Длина
Длинные акриловые ногти постепенно сходят с радаров. Софи Мазур говорит прямо, что клиентки все чаще просят короткую длину, потому что она не требует жертв в повседневной жизни. При этом короткие ногти не ограничивают в дизайне — они просто меняют акценты.
Холодные нейтралы для зимы
Серо-молочные, прозрачные белые, холодные бежи — эти оттенки остаются актуальными как минимум до конца зимы. Они дают ощущение чистоты и спокойствия, хорошо сочетаются с объемным трикотажем и минималистичными образами.
Желейный эффект — новый фаворит
Полупрозрачные покрытия с мягким оттенком — еще одна заметная тенденция 2026 года. Соджин советует обратить внимание на сливовые и серо-розовые вариации.
Яркость никуда не исчезла
Для тех, кто не готов полностью отказываться от цвета, есть свои варианты. Аура-маникюр остается, но переходит в более спокойные градиенты — дымчатые, нюдовые, сиреневые. Финиш — либо чистый глянец, либо легкий блеск без зеркального эффекта.
Среди принтов выделяется мелкий горошек как небольшой жест, а не главная тема. Так же и черепаховый узор: лучше работает как акцент или на полупрозрачной базе.
