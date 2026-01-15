Зимовий манікюр 2026 — стильні ідеї від топового майстра

Манікюр на зиму 2026 — модні кольори та дизайни сезону
У 2026 році манікюр стає спокійнішим і продуманішим. Менше демонстративності, більше уваги до форми, кольору й деталей.
У б'юті-журналі "Bustle" розповіли, які рішення цього року справді мають доречний вигляд взимку.
Трендовий манікюр 2026 року
Менше ефектів
Креативний директор Kijibae Соджин О пояснив, що нейл-арт не зникає, він змінює гучність. Замість складних конструкцій — один точний елемент. Те саме підтверджує майстер і викладачка зі Скоттсдейла Софі Мазур. За її словами, головне слово для зимового манікюру 2026 року — стриманість. Вона стосується всього: і довжини, і палітри, і дизайну.
Форма
Найчастіше майстри зараз пропонують squoval — квадрат із мʼяко заокругленими кутами. Наталі Мінерва називає його найбільш логічним вибором після багатьох років експериментів з довжиною і гострими силуетами.
Колір
Замість класичного червоного зʼявляється теракотова гама — тепла, трохи припилена, ближча до спецій, ніж до глянцю. Соджин О відзначає, що у фаворі земляні червоні й відтінки мокко, а не холодна вишня. Такий вибір не асоціюється зі святковим кліше й краще вписується в зимовий гардероб.
Текстури замість декору
Оксамитові покриття, клітинка, делікатні мереживні мотиви — не як прикраса, а як фактура. Манікюр починає нагадувати тканину або деталь одягу, а не окремий арт-обʼєкт.
Довжина
Довгі акрилові нігті поступово сходять з радарів. Софі Мазур говорить прямо, що клієнтки все частіше просять коротку довжину, бо вона не вимагає жертв у повсякденному житті. При цьому короткі нігті не обмежують у дизайні — вони просто змінюють акценти.
Холодні нейтрали для зими
Сіро-молочні, прозорі білі, холодні бежі — ці відтінки залишаються актуальними щонайменше до кінця зими. Вони дають відчуття чистоти й спокою, добре поєднуються з обʼємним трикотажем і мінімалістичними образами.
Желейний ефект — новий фаворит
Напівпрозорі покриття з мʼяким відтінком — ще одна помітна тенденція 2026 року. Соджин радить звернути увагу на сливові та сіро-рожеві варіації.
Яскравість нікуди не зникла
Для тих, хто не готовий повністю відмовлятися від кольору, є свої варіанти. Аура-манікюр залишається, але переходить у спокійніші градієнти — димчасті, нюдові, бузкові. Фініш — або чистий глянець, або легкий блиск без дзеркального ефекту.
Серед принтів виділяється дрібний горошок як невеликий жест, а не головна тема. Так само й черепаховий візерунок: краще працює як акцент або на напівпрозорій базі.
