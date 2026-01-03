Выгодные покупки — что реально покупать в секонд-хенде и комиссионках

Девушка выбирает одежду в магазине. Фото: freepik

Секонд-хенды и комиссионные магазины давно перестали быть только местом для дешевых покупок. Здесь можно найти вещи и предметы, которые хорошо выглядят и при этом не бьют по кошельку.

В статье 2nd Style рассказали, на что стоит обращать внимание и какие бренды и предметы реально выгодно покупать.

Реклама

Читайте также:

Какие вещи стоит покупать в секонд-хенде

Если говорить об одежде, в секонд-хендах часто попадаются вещи от The North Face, Levi's и Polo Ralph Lauren. Это не просто популярные названия — их изделия качественные, долго служат и могут стать основой как классического, так и более повседневного образа. Часто такие вещи стоят в несколько раз меньше, чем в магазине, а выглядят почти как новые.

Девушка делает покупки. Фото: freepik

Кроме одежды, секонд-хенды предлагают интересные находки для дома. Здесь можно найти изделия из меди — дуршлаги, ведра, горшки — которые можно использовать просто как декор или поставить в них цветы. Винтажные лампы добавляют пространству особенности, а картины и гравюры способны стать центром внимания в любой комнате.

Особую ценность представляют старые предметы из серебра, например ведро для шампанского, и винтажная керамика. Некоторые работы, например изделия кентуккийского гончара Чарльза Каунтса, оцениваются коллекционерами и даже выставляются в музеях. Также можно присмотреться к книгам в твердом переплете или старым зеркалам — они делают пространство более живым и "личным".

В итоге, секонд-хенды и комиссионки — это не просто способ сэкономить. Здесь можно найти вещи, которые сложно повторить, и создать с их помощью собственный стиль или интерьер, который не будет похож на других.

Ранее мы писали о том, какие вещи по мнению опытного стилиста не стоят места в гардеробе.

Также мы сообщали об уже классических вещах, которые годами держатся в трендах и их всегда выгодно покупать.