Вигідні покупки — що реально купувати у секонд-хенді та комісіонках

Секонд-хенди та комісійні магазини давно перестали бути лише місцем для дешевих покупок. Тут можна знайти речі та предмети, які мають гарний вигляд і водночас не б’ють по гаманцю.

У статті 2nd Style розповіли, на що варто звертати увагу та які бренди й предмети реально вигідно купувати.

Які речі варто купувати в секонд-хенді

Якщо говорити про одяг, у секонд-хендах часто трапляються речі від The North Face, Levi’s та Polo Ralph Lauren. Це не просто популярні назви — їхні вироби якісні, довго служать і можуть стати основою як класичного, так і більш повсякденного образу. Часто такі речі коштують у кілька разів менше, ніж у магазині, а на вигляд майже як нові.

Крім одягу, секонд-хенди пропонують цікаві знахідки для дому. Тут можна знайти вироби з міді — друшляки, відра, горщики — які можна використовувати просто як декор або поставити в них квіти. Вінтажні лампи додають простору особливості, а картини й гравюри здатні стати центром уваги у будь-якій кімнаті.

Особливу цінність мають старі предмети з срібла, наприклад відро для шампанського, та вінтажна кераміка. Деякі роботи, як-от вироби кентуккійського гончара Чарльза Каунтса, оцінюються колекціонерами і навіть виставляються в музеях. Також можна придивитися до книг у твердому переплеті або старих дзеркал — вони роблять простір більш живим і "особистим".

У підсумку, секонд-хенди і комісійки — це не просто спосіб заощадити. Тут можна знайти речі, які складно повторити, і створити за їх допомогою власний стиль або інтер’єр, який не буде схожий на інших.

