Лучшие мужские духи на лето: подборка свежих ароматов

Мужские духи. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

В жару многие мужчины откладывают насыщенные духи до осени и выбирают более легкие ароматы. Они не кажутся тяжелыми, освежают и дарят ощущение комфорта даже в самые жаркие дни.

Если вы ищете именно такой вариант, Новини.LIVE советует обратить внимание на эти три аромата.

Louis Vuitton Imagination

Louis Vuitton представил Imagination в 2021 году. Над ним работал парфюмер Жак Кавалье-Белльтруд, который хотел передать атмосферу путешествий и моментов, когда можно ненадолго забыть о повседневных делах.

Сначала ощущаются цитрон, калабрийский бергамот и сицилийский апельсин. Затем аромат становится теплее благодаря имбирю, нероли и корице. В конце остаются черный чай, амброксан и сицилийский кедр. Он не резкий и не навязчивый. Пахнет дорого, но без лишней помпезности, поэтому его легко носить каждый день.

Jean Paul Gaultier Le Beau

Le Beau — один из тех ароматов, которые легко запоминаются. Он свежий, но в то же время имеет теплые нотки, поэтому хорошо подходит именно для лета. Знакомство с ароматом начинается с бергамота, который придает ему легкость и свежесть. Со временем аромат еще больше раскрывается и долго держится на коже.

Его часто выбирают из-за того, что он подходит практически для любой ситуации — от обычной прогулки до вечернего выхода. К тому же этот аромат нередко получает комплименты от женского пола.

Pana Dora Forever Love

Forever Love от Pana Dora сразу ассоциируется с летом. Сначала хорошо ощущаются сочный мандарин и имбирь. Это сочетание делает аромат ярким, но не резким. Через некоторое время он становится более спокойным. К цитрусовым нотам добавляются дыня, манго и легкие древесные аккорды, которые оставляют приятный шлейф.

Если вы не любите тяжелые духи, этот аромат станет отличным выбором на лето. Он легкий, свежий и одинаково уместен как днем, так и вечером.

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