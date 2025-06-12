Как правильно принимать душ летом — советы для здоровой кожи

Летний душ — как освежиться и не пересушить кожу
В жару душ — настоящее спасение. Но даже эта приятная рутина может вредить коже, если не знать несколько простых, но важных правил. Дерматологи рассказали, как мыть тело летом, чтобы оно оставалось увлажненным и не начинало шелушиться.
Об этом пишет Ukr.Media.
Как правильно принимать душ летом
Короткий душ — лучше, чем длинная ванна
Летом лучше не зависать в ванной. Идеально — 5-10 минут под душем. Этого достаточно, чтобы смыть пот и пыль, но не пересушить кожу. Особенно если вы любите горячую воду — она вымывает естественные защитные жиры, которые сохраняют влагу.
Температура — не выше 37 °C
Лучшая вода — чуть теплая или даже прохладная. Горячие струи вредят коже: сушат, провоцируют стянутость и даже раздражение. По словам экспертов, идеально держать температуру на уровне тела — около 37 °C. Это не ледяной шок и не баня, а комфортная "лечебная теплота", которая не вредит.
Полотенце
После душа не нужно вытираться со всей силы. Лучше мягко промокнуть тело полотенцем. Особенно это важно, если вы поймали немного солнца или имеете чувствительную кожу. Постукивающие движения — простой способ избежать раздражения.
Не игнорируйте увлажнение
Да, летом мы потеем больше, и кожа кажется более жирной. Но это не значит, что она увлажнена. Наоборот — жара, солнце и кондиционеры обезвоживают ее. Поэтому крем или гель после душа — обязательно. Главное нанести его сразу, пока тело еще немного влажное. Это поможет "запечатать" влагу внутри кожи.
Что выбрать вместо густых кремов
Если жирные текстуры вам не подходят — выбирайте легкие: эмульсии, гели, флюиды. Они быстро впитываются, не оставляют липкости, но делают свое дело — увлажняют и защищают.
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