Как правильно принимать душ летом — советы для здоровой кожи

Девушка в душе. Фото: Freepik

В жару душ — настоящее спасение. Но даже эта приятная рутина может вредить коже, если не знать несколько простых, но важных правил. Дерматологи рассказали, как мыть тело летом, чтобы оно оставалось увлажненным и не начинало шелушиться.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Летом лучше не зависать в ванной. Идеально — 5-10 минут под душем. Этого достаточно, чтобы смыть пот и пыль, но не пересушить кожу. Особенно если вы любите горячую воду — она вымывает естественные защитные жиры, которые сохраняют влагу.

Температура — не выше 37 °C

Лучшая вода — чуть теплая или даже прохладная. Горячие струи вредят коже: сушат, провоцируют стянутость и даже раздражение. По словам экспертов, идеально держать температуру на уровне тела — около 37 °C. Это не ледяной шок и не баня, а комфортная "лечебная теплота", которая не вредит.

Девушка в душе. Фото: Freepik

Полотенце

После душа не нужно вытираться со всей силы. Лучше мягко промокнуть тело полотенцем. Особенно это важно, если вы поймали немного солнца или имеете чувствительную кожу. Постукивающие движения — простой способ избежать раздражения.

Не игнорируйте увлажнение

Да, летом мы потеем больше, и кожа кажется более жирной. Но это не значит, что она увлажнена. Наоборот — жара, солнце и кондиционеры обезвоживают ее. Поэтому крем или гель после душа — обязательно. Главное нанести его сразу, пока тело еще немного влажное. Это поможет "запечатать" влагу внутри кожи.

Что выбрать вместо густых кремов

Если жирные текстуры вам не подходят — выбирайте легкие: эмульсии, гели, флюиды. Они быстро впитываются, не оставляют липкости, но делают свое дело — увлажняют и защищают.

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