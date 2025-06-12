Як правильно приймати душ влітку — поради для здорової шкіри

Дівчина в душі. Фото: Freepik

У спеку душ — справжній порятунок. Але навіть ця приємна рутина може шкодити шкірі, якщо не знати кілька простих, але важливих правил. Дерматологи розповіли, як мити тіло влітку, щоб воно залишалось зволоженим і не починало лущитися.

Про це пише Ukr.Media.

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Короткий душ — краще, ніж довга ванна

Влітку краще не зависати у ванній. Ідеально — 5–10 хвилин під душем. Цього достатньо, щоб змити піт і пил, але не пересушити шкіру. Особливо якщо ви любите гарячу воду — вона вимиває природні захисні жири, які зберігають вологу.

Температура — не вище 37 °C

Найкраща вода — трохи тепла або навіть прохолодна. Гарячі струмені шкодять шкірі: сушать, провокують стягнутість і навіть подразнення. За словами експертів, ідеально тримати температуру на рівні тіла — близько 37 °C. Це не крижаний шок і не лазня, а комфортна "лікувальна теплота", яка не шкодить.

Дівчина в душі. Фото: Freepik

Рушник

Після душу не потрібно витиратись з усієї сили. Краще м’яко промокнути тіло рушником. Особливо це важливо, якщо ви зловили трохи сонця або маєте чутливу шкіру. Постукувальні рухи — простий спосіб уникнути подразнення.

Не ігноруйте зволоження

Так, влітку ми пітніємо більше, і шкіра здається жирнішою. Але це не означає, що вона зволожена. Навпаки — спека, сонце й кондиціонери зневоднюють її. Тому крем або гель після душу — обов’язково. Головне нанести його одразу, поки тіло ще трохи вологе. Це допоможе "запечатати" вологу всередині шкіри.

Що обрати замість густих кремів

Якщо жирні текстури вам не підходять — обирайте легкі: емульсії, гелі, флюїди. Вони швидко вбираються, не залишають липкості, але роблять свою справу — зволожують і захищають.

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