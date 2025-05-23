Окрашивание волос, которое подходит к лету — идеи 2025 года

Девушка красит волосы. Фото: Freepik

Этим летом окрашивание волос станет настоящим пространством для экспериментов — и цвета, и техники удивят даже тех, кто успел увидеть все. В тренде как натуральность, так и креатив. Главное подобрать свой вариант, который подчеркнет красоту и характер. И это будет нетрудно: палитра и стилевых решений больше, чем когда-либо.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Седина без фильтров

Голливудские звезды больше не пытаются "стереть" возраст, наоборот подчеркивают его. Например, Сара Джессика Паркер уже давно не боится показать седые волосы, и выглядит при этом невероятно стильно. Секрет в правильном градиенте серого, который создает глубину внешнему виду.

Интересный цвет волос. Фото из Instagram

Блонд с фишкой

Не равномерный, как раньше, а с мягкими переходами оттенков — именно такой блонд сейчас на пике популярности. Чуть светлее у лица, чуть темнее внутри и визуальный объем готов. К тому же этот цвет выглядит натурально и элегантно, как у настоящих голливудских див прошлого века.

Блонд. Фото из Instagram

Цвет эспрессо-мартини

Этот вариант для темноволосых. Глубокий, насыщенный оттенок, напоминающий кофейный коктейль, делает волосы визуально более густыми и блестящими. Очень стильный выбор для тех, кто не хочет осветляться, но стремится к обновлению.

Шоколадный оттенок волос. Фото из Instagram

Темные корни

Еще один тренд — специально затемненные корни. Это не только красиво, но и удобно: даже когда волосы начинают отрастать — это как будто часть замысла. Идеально для лета, когда хочется выглядеть хорошо, но без постоянных походов в салон.

Темные корни. Фото из Instagram

Каждая из этих идей — шанс освежить образ и одновременно не потратить кучу нервов и времени на уход. В 2025 главное не слепо гнаться за модой, а найти окрашивание, которое будет "вашим".

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