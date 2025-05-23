Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мода Летние тренды окрашивания волос, которые захочется попробовать

Летние тренды окрашивания волос, которые захочется попробовать

Ua en ru
Дата публикации 23 мая 2025 16:01
Окрашивание волос, которое подходит к лету — идеи 2025 года
Девушка красит волосы. Фото: Freepik

Этим летом окрашивание волос станет настоящим пространством для экспериментов — и цвета, и техники удивят даже тех, кто успел увидеть все. В тренде как натуральность, так и креатив. Главное подобрать свой вариант, который подчеркнет красоту и характер. И это будет нетрудно: палитра и стилевых решений больше, чем когда-либо.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какой цвет волос будет модным в 2025 году

Седина без фильтров

Голливудские звезды больше не пытаются "стереть" возраст, наоборот подчеркивают его. Например, Сара Джессика Паркер уже давно не боится показать седые волосы, и выглядит при этом невероятно стильно. Секрет в правильном градиенте серого, который создает глубину внешнему виду.

Зараз модно не ховати сивину
Интересный цвет волос. Фото из Instagram

Блонд с фишкой

Не равномерный, как раньше, а с мягкими переходами оттенков — именно такой блонд сейчас на пике популярности. Чуть светлее у лица, чуть темнее внутри и визуальный объем готов. К тому же этот цвет выглядит натурально и элегантно, как у настоящих голливудских див прошлого века.

Цікавий варіант блонду, що вартий уваги
Блонд. Фото из Instagram

Цвет эспрессо-мартини

Этот вариант для темноволосых. Глубокий, насыщенный оттенок, напоминающий кофейный коктейль, делает волосы визуально более густыми и блестящими. Очень стильный выбор для тех, кто не хочет осветляться, но стремится к обновлению.

Ідеальний варіант фарбування волосся для брюнеток
Шоколадный оттенок волос. Фото из Instagram

Темные корни

Еще один тренд — специально затемненные корни. Это не только красиво, но и удобно: даже когда волосы начинают отрастать — это как будто часть замысла. Идеально для лета, когда хочется выглядеть хорошо, но без постоянных походов в салон.

Затемнене коріння зараз в моді
Темные корни. Фото из Instagram

Каждая из этих идей — шанс освежить образ и одновременно не потратить кучу нервов и времени на уход. В 2025 главное не слепо гнаться за модой, а найти окрашивание, которое будет "вашим".

Ранее мы писали о том, какие стрижки лучше делать на тонкие волосы.

Также мы сообщали о трендовых прическах этого лета, которые стоят внимания.

 

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /