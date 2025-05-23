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Літні тренди фарбування волосся, які захочеться спробувати

Ua en ru
Дата публікації: 23 травня 2025 16:01
Фарбування волосся, яке пасує до літа — ідеї 2025 року
Дівчина фарбує волосся. Фото: Freepik

Цього літа фарбування волосся стане справжнім простором для експериментів — і кольори, і техніки здивують навіть тих, хто встиг побачити все. У тренді як натуральність, так і креатив. Головне підібрати свій варіант, який підкреслить красу та характер. І це буде неважко: палітра й стильових рішень більше, ніж будь-коли.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Сивина без фільтрів

Голлівудські зірки більше не намагаються "стерти" вік, навпаки підкреслюють його. Наприклад, Сара Джесіка Паркер вже давно не боїться показати сиве волосся, і має при цьому неймовірно стильний вигляд. Секрет у правильному градієнті сірого, який створює глибину зовнішньому вигляду.

Зараз модно не ховати сивину
Цікавий колір волосся. Фото з Instagram

Блонд з фішкою

Не рівномірний, як раніше, а з м’якими переходами відтінків — саме такий блонд зараз на піку популярності. Трохи світліше біля обличчя, трохи темніше всередині і візуальний об’єм готовий. До того ж цей колір має натуральний й елегантний вигляд, як у справжніх голлівудських дів минулого століття.

Цікавий варіант блонду, що вартий уваги
Блонд. Фото з Instagram

Колір еспресо-мартіні

Цей варіант для темноволосих. Глибокий, насичений відтінок, що нагадує кавовий коктейль, робить волосся візуально густішим і блискучим. Дуже стильний вибір для тих, хто не хоче освітлюватись, але прагне оновлення.

Ідеальний варіант фарбування волосся для брюнеток
Шоколадний відтінок волосся. Фото з Instagram

Темне коріння

Ще один тренд — спеціально затемнене коріння. Це не лише красиво, а й зручно: навіть коли волосся починає відростати — це ніби частина задуму. Ідеально для літа, коли хочеться мати гарний вигляд, але без постійних походів у салон.

Затемнене коріння зараз в моді
Темне коріння. Фото з Instagram

Кожна з цих ідей — шанс освіжити образ і водночас не витратити купу нервів та часу на догляд. У 2025 головне не сліпо гнатись за модою, а знайти фарбування, яке буде "вашим". 

Раніше ми писали про те, які стрижки краще робити на тонке волосся.

Також ми повідомляли про трендові зачіски цього літа, що варті уваги.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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