Фарбування волосся, яке пасує до літа — ідеї 2025 року

Дівчина фарбує волосся. Фото: Freepik

Цього літа фарбування волосся стане справжнім простором для експериментів — і кольори, і техніки здивують навіть тих, хто встиг побачити все. У тренді як натуральність, так і креатив. Головне підібрати свій варіант, який підкреслить красу та характер. І це буде неважко: палітра й стильових рішень більше, ніж будь-коли.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Сивина без фільтрів

Голлівудські зірки більше не намагаються "стерти" вік, навпаки підкреслюють його. Наприклад, Сара Джесіка Паркер вже давно не боїться показати сиве волосся, і має при цьому неймовірно стильний вигляд. Секрет у правильному градієнті сірого, який створює глибину зовнішньому вигляду.

Цікавий колір волосся. Фото з Instagram

Блонд з фішкою

Не рівномірний, як раніше, а з м’якими переходами відтінків — саме такий блонд зараз на піку популярності. Трохи світліше біля обличчя, трохи темніше всередині і візуальний об’єм готовий. До того ж цей колір має натуральний й елегантний вигляд, як у справжніх голлівудських дів минулого століття.

Блонд. Фото з Instagram

Колір еспресо-мартіні

Цей варіант для темноволосих. Глибокий, насичений відтінок, що нагадує кавовий коктейль, робить волосся візуально густішим і блискучим. Дуже стильний вибір для тих, хто не хоче освітлюватись, але прагне оновлення.

Шоколадний відтінок волосся. Фото з Instagram

Темне коріння

Ще один тренд — спеціально затемнене коріння. Це не лише красиво, а й зручно: навіть коли волосся починає відростати — це ніби частина задуму. Ідеально для літа, коли хочеться мати гарний вигляд, але без постійних походів у салон.

Темне коріння. Фото з Instagram

Кожна з цих ідей — шанс освіжити образ і водночас не витратити купу нервів та часу на догляд. У 2025 головне не сліпо гнатись за модою, а знайти фарбування, яке буде "вашим".

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