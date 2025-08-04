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Главная Мода Легендарная сумка из нулевых возвращается в моду

Легендарная сумка из нулевых возвращается в моду

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 09:19
Сумка с историей — тренд начала 2000-х возвращается
Сумка. Фото: Freepik

В этом сезоне мировые дизайнеры решили повернуть моду во времени и сделали это очень стильно. В коллекциях появились образы, вдохновленные разными эпохами: от нежных кружевных юбок с джинсами до блуз с оттенком 80-х. Но среди всего многообразия особое внимание привлек аксессуар, который когда-то был на пике популярности, а потом исчез с улиц и подиумов. Речь идет о легендарной сумке Chloe Paddington — символе бохо-шика, созданной в середине 2000-х креативным директором бренда Фиби Файло.

О ней решило вспомнить издание Elle.

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Почему всех восхитила именно эта сумка

Впервые Paddington была показана в коллекции весна-лето 2005 года. Это была мягкая удлиненная сумка с изогнутыми ручками, которую невозможно было спутать с другими благодаря большому металлическому замку, обтянутому кожей. На подиуме Chloe сочеталась с легкой юбкой, полупрозрачной шифоновой блузой, массивным блейзером и тонким блестящим шарфом.

Сумка, яка усім запам'ятається надовго
Chloe FW25. Фото: Elle

Тогда сумка мгновенно получила статус "it-bag" и разлетелась тиражом в 8 тысяч экземпляров еще до появления в магазинах. Ее носили Сиенна Миллер, Кейт Босворт и другие модные иконы того времени, а миллионы девушек мечтали иметь такую же. Впрочем, со временем ажиотаж исчез, и некогда культовая модель стала лишь приятным воспоминанием из нулевых. Она даже попала в коллекцию Музея Виктории и Альберта, как пример культового аксессуара своей эпохи.

Про таку сумку в 2000-х мріяли усі
Chloe SS05. Фото: Elle

Но в 2024 году в истории сумки началась новая глава. Новый креативный директор Chloe — Чемена Камали — решила вернуть Paddington на модную арену. И сделала это максимально аккуратно. Она сохранила узнаваемый дизайн, замок и фактуру кожи, но сделала сумку легче и удобнее. Добавила несколько свежих оттенков — от глубокого бордо до серо-синего и землисто-зеленого.

Сумку, яку обирають навіть зірки
Кэти Холмс с трендовой сумкой. Фото: Elle

Теперь Paddington снова в тренде, и звезды уже успели это оценить. Например, Кэти Холмс носит свою черную модель с золотыми деталями вместе с темно-синими широкими брюками, базовым топом, джинсовой рубашкой оверсайз и кожаными балетками. Просто, но очень стильно — именно то, что подкупает в современной моде.

Ранее мы писали о том, какую трендовую сумку стоит приобрести на осень.

Также мы сообщали, почему самой универсальной считается сумка-багет.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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