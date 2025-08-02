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Головна Мода Яка сумка буде трендовою цієї осені — вся справа у матеріалі

Яка сумка буде трендовою цієї осені — вся справа у матеріалі

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 09:19
Трендова сумка осені 2025 — який матеріал на піку популярності
Чорна сумка. Фото: Pexels

Восени 2025 року в моді будуть сумки із замші. Вони підкорюють модниць своєю елегантністю та універсальністю — носити такий аксесуар можна з абсолютно різними образами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найстильніша сумка цієї осені

Замшеві сумки — універсальна річ, яка підійде під різні луки. Носити її можна як з класичними чи елегантними образами, так й з вбранням на щодень. Для перехідного сезону такий варіант стане просто ідеальним.

Найстильнішою цієї осені буде замшева сумка
Чорна замшева сумка. Фото з Instagram

В моді цієї осені будуть базові нейтральні кольори: беж, білий, чорний, коричневий. Однак якщо ви любите експерименти й створюєте сміливі та яскраві образи, обирайте насичені кольори. Вони стануть акцентом в образі.

Найстильнішою цієї осені буде замшева сумка
Рожева замшева сумка. Фото з Instagram

Замшеві сумки можна поєднувати не тільки з різним одягом, а й взуттям. Наприклад, скомбінуйте таку модель зі шкіряними чоботами. Це створить цікавий контраст між двома текстурами.

Найстильнішою цієї осені буде замшева сумка
Бежева замшева сумка. Фото з Instagram

Із замшею також ідеально поєднується денім. Джинсові штани чи куртка будуть мати стильний вигляд з такою сумкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумка роками не виходить з моди.

Також ми розповідали про найелегантнішу сумку 2025 року — з чим її носити.

мода осінь тренди сумки образ
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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