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Главная Мода Какая сумка будет трендовой этой осенью — все дело в материале

Какая сумка будет трендовой этой осенью — все дело в материале

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 09:19
Трендовая сумка осени 2025 — какой материал на пике популярности
Черная сумка. Фото: Pexels

Осенью 2025 года в моде будут сумки из замши. Они покоряют модниц своей элегантностью и универсальностью — носить такой аксессуар можно с абсолютно разными образами.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самая стильная сумка этой осени

Замшевые сумки —  универсальная вещь, которая подойдет под разные луки. Носить ее можно как с классическими или элегантными образами, так и с нарядами на каждый день. Для переходного сезона такой вариант станет просто идеальным.

Найстильнішою цієї осені буде замшева сумка
Черная замшевая сумка. Фото из Instagram

В моде этой осенью будут базовые нейтральные цвета: беж, белый, черный, коричневый, черный. Однако если вы любите эксперименты и создаете смелые и яркие образы, выбирайте насыщенные цвета. Они станут акцентом в образе.

Найстильнішою цієї осені буде замшева сумка
Розовая замшевая сумка. Фото из Instagram

Замшевые сумки можно сочетать не только с разной одеждой, но и обувью. Например, скомбинируйте такую модель с кожаными сапогами. Это создаст интересный контраст между двумя текстурами.

Найстильнішою цієї осені буде замшева сумка
Бежевая замшевая сумка. Фото из Instagram

С замшей также идеально сочетается деним. Джинсовые брюки или куртка будут стильно смотреться с такой сумкой.

Напомним, ранее мы писали о том, какая сумка годами не выходит из моды.

Также мы рассказывали о самой элегантной сумке 2025 года — с чем ее носить.

мода осень тренды сумки образ
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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