Трендовая сумка осени 2025 — какой материал на пике популярности

Какая сумка будет трендовой этой осенью — все дело в материале
Осенью 2025 года в моде будут сумки из замши. Они покоряют модниц своей элегантностью и универсальностью — носить такой аксессуар можно с абсолютно разными образами.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Самая стильная сумка этой осени
Замшевые сумки — универсальная вещь, которая подойдет под разные луки. Носить ее можно как с классическими или элегантными образами, так и с нарядами на каждый день. Для переходного сезона такой вариант станет просто идеальным.
В моде этой осенью будут базовые нейтральные цвета: беж, белый, черный, коричневый, черный. Однако если вы любите эксперименты и создаете смелые и яркие образы, выбирайте насыщенные цвета. Они станут акцентом в образе.
Замшевые сумки можно сочетать не только с разной одеждой, но и обувью. Например, скомбинируйте такую модель с кожаными сапогами. Это создаст интересный контраст между двумя текстурами.
С замшей также идеально сочетается деним. Джинсовые брюки или куртка будут стильно смотреться с такой сумкой.
Напомним, ранее мы писали о том, какая сумка годами не выходит из моды.
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