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Головна Мода Легендарна сумка з нульових повертається у моду

Легендарна сумка з нульових повертається у моду

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 09:19
Сумка з історією — тренд початку 2000-х повертається
Сумка. Фото: Freepik

Цього сезону світові дизайнери вирішили повернути моду у часі і зробили це дуже стильно. У колекціях з’явилися образи, натхненні різними епохами: від ніжних мереживних спідниць із джинсами до блуз із відтінком 80-х. Але серед усього різноманіття особливу увагу привернув аксесуар, який колись був на піку популярності, а потім зник з вулиць і подіумів. Йдеться про легендарну сумку Chloe Paddington — символ бохо-шику, створений у середині 2000-х креативною директоркою бренду Фібі Файло.

Про неї вирішило згадати видання Elle.

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Чому усіх захопила саме ця сумка

Вперше Paddington показали у колекції весна-літо 2005 року. Це була м’яка видовжена сумка з вигнутими ручками, яку неможливо було сплутати з іншими завдяки великому металевому замку, обтягнутому шкірою. На подіумі Chloe поєднали її з легкою спідницею, напівпрозорою шифоновою блузою, масивним блейзером і тонким блискучим шарфом.

Сумка, яка усім запам'ятається надовго
Chloe FW25. Фото: Elle

Тоді сумка миттєво отримала статус "it-bag" і розлетілася тиражем у 8 тисяч примірників ще до появи в магазинах. Її носили Сієнна Міллер, Кейт Босворт та інші модні ікони того часу, а мільйони дівчат мріяли мати таку ж. Втім, з часом ажіотаж зник, і колись культова модель стала лише приємним спогадом із нульових. Вона навіть потрапила до колекції Музею Вікторії та Альберта, як приклад культового аксесуара своєї епохи.

Про таку сумку в 2000-х мріяли усі
Chloe SS05. Фото: Elle

Але у 2024 році в історії сумки почалася нова глава. Нова креативна директорка Chloe — Чемена Камалі — вирішила повернути Paddington на модну арену. І зробила це максимально акуратно. Вона зберегла впізнаваний дизайн, замок і фактуру шкіри, але зробила сумку легшою та зручнішою. Додала кілька свіжих відтінків — від глибокого бордо до сіро-синього та землисто-зеленого.

Сумку, яку обирають навіть зірки
Кеті Голмс з трендовою сумкою. Фото: Elle

Тепер Paddington знову у тренді, і зірки вже встигли це оцінити. Наприклад, Кеті Голмс носить свою чорну модель із золотими деталями разом із темно-синіми широкими штанами, базовим топом, джинсовою сорочкою оверсайз і шкіряними балетками. Просто, але дуже стильно — саме те, що підкуповує в сучасній моді.

Раніше ми писали про те, яку трендову сумку варто придбати на осінь.

Також ми повідомляли, чому найбільш універсальною вважається сумка-багет.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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