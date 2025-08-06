Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Легенда моды — история сумки Gucci Jackie 1961 года

Легенда моды — история сумки Gucci Jackie 1961 года

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 09:19
Сумка Gucci Jackie 1961 — символ элегантности 60-х
Сумка Gucci Jackie. Фото: кадр из видео

Первая леди США Жаклин Кеннеди была легендой стиля, которой подражали миллионы женщин. Ее образы — это не просто архив моды, а настоящий источник вдохновения, который актуален до сих пор. Платки, большие солнцезащитные очки, нежные принты, и самое главное элегантные сумки. Именно одна из них стала легендой. Речь идет о той самой популярнной сумке от Gucci, которая впоследствии получила имя — Jackie.

Об этом пишет Elle.

Реклама
Читайте также:

Что делает эту сумку особенной

Она лаконична, удобна, идеально дополняет любой образ — от повседневного до вечернего. И главное — она вне времени.

Как все началось

Начало истории — 1961 год. Тогда Gucci выпустил новую модель сумки с мягкими очертаниями и металлической застежкой в виде поршня. Эту модель назвали Constance. Через несколько лет она попала в поле зрения Жаклин. Говорят, что во время одного из визитов в бутик Gucci она купила сразу шесть таких сумок и с того момента стала их главным амбассадором.

Жаклін розумілася на гарних сумках
Жаклин в 1970-х годах. Фото: Elle

Ее часто фотографировали с этой сумкой: в аэропорту, на шопинге, на отдыхе. Легкие луки с водолазками, тренчами, юбками в горошек и всегда эта элегантная сумка на плече. Благодаря таким выходам спрос на модель вырос настолько, что бренд официально переименовал ее в Gucci Jacki — в честь модной иконы.

Почему эта сумка стала легендой

Jackie — это сумка, которая не подвластна трендам. Она всегда заметна, ее форма проста, но узнаваема. В ней нет ничего лишнего, но именно это и делает ее идеальной. С годами сумка менялась, но совсем немного. В 1999 году Том Форд обновил ее пряжкой, в 2009 Фрида Джаннини вернула классический замок. В 2014 она стала более мягкой, а в 2020 — появилась в новых, меньших вариантах с яркими цветами.

Сумка, яка має завжди вдалий вигляд
Зои Салдана. Фото: Elle

Сегодня сумка Jackie снова на пике моды. Ее выбирают самые стильные звезды — не потому, что это архивная вещь, а потому, что она до сих пор "в теме". Дуа Липа сочетает ее с остромодными луками, Зои Салдана делает ставку на красный вариант, а Дакота Джонсон показывает, что даже классика может быть смелой — например, сумка с зелеными ручками.

Ранее мы писали о том, какая сумка из нулевых снова на пике популярности.

Также мы сообщали, какая культовая сумка есть в коллекции Екатерины Осадчей.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации