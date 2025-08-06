Сумка Gucci Jackie 1961 — символ элегантности 60-х

Сумка Gucci Jackie. Фото: кадр из видео

Первая леди США Жаклин Кеннеди была легендой стиля, которой подражали миллионы женщин. Ее образы — это не просто архив моды, а настоящий источник вдохновения, который актуален до сих пор. Платки, большие солнцезащитные очки, нежные принты, и самое главное элегантные сумки. Именно одна из них стала легендой. Речь идет о той самой популярнной сумке от Gucci, которая впоследствии получила имя — Jackie.

Об этом пишет Elle.

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Она лаконична, удобна, идеально дополняет любой образ — от повседневного до вечернего. И главное — она вне времени.

Как все началось

Начало истории — 1961 год. Тогда Gucci выпустил новую модель сумки с мягкими очертаниями и металлической застежкой в виде поршня. Эту модель назвали Constance. Через несколько лет она попала в поле зрения Жаклин. Говорят, что во время одного из визитов в бутик Gucci она купила сразу шесть таких сумок и с того момента стала их главным амбассадором.

Жаклин в 1970-х годах. Фото: Elle

Ее часто фотографировали с этой сумкой: в аэропорту, на шопинге, на отдыхе. Легкие луки с водолазками, тренчами, юбками в горошек и всегда эта элегантная сумка на плече. Благодаря таким выходам спрос на модель вырос настолько, что бренд официально переименовал ее в Gucci Jacki — в честь модной иконы.

Почему эта сумка стала легендой

Jackie — это сумка, которая не подвластна трендам. Она всегда заметна, ее форма проста, но узнаваема. В ней нет ничего лишнего, но именно это и делает ее идеальной. С годами сумка менялась, но совсем немного. В 1999 году Том Форд обновил ее пряжкой, в 2009 Фрида Джаннини вернула классический замок. В 2014 она стала более мягкой, а в 2020 — появилась в новых, меньших вариантах с яркими цветами.

Зои Салдана. Фото: Elle

Сегодня сумка Jackie снова на пике моды. Ее выбирают самые стильные звезды — не потому, что это архивная вещь, а потому, что она до сих пор "в теме". Дуа Липа сочетает ее с остромодными луками, Зои Салдана делает ставку на красный вариант, а Дакота Джонсон показывает, что даже классика может быть смелой — например, сумка с зелеными ручками.

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