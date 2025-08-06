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Головна Мода Легенда моди — історія сумки Gucci Jackie 1961 року

Легенда моди — історія сумки Gucci Jackie 1961 року

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 09:19
Сумка Gucci Jackie 1961 — символ елегантності 60-х
Cумка Gucci Jackie. Фото: кадр з відео

Перша леді США Жаклін Кеннеді була легендою стилю, яку наслідували мільйони жінок. Її образи — це не просто архів моди, а справжнє джерело натхнення, яке актуальне й досі. Хустини, великі сонцезахисні окуляри, ніжні принти, і найголовніше елегантні сумки. Саме одна з них стала легендою. Йдеться про ту саму відому сумку від Gucci, яка згодом отримала ім’я — Jackie.

Про це пише Elle.

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Що робить цю сумку особливою

Вона лаконічна, зручна, ідеально доповнює будь-який образ — від повсякденного до вечірнього. І головне — вона поза часом.

Як усе почалося

Початок історії — 1961 рік. Тоді Gucci випустив нову модель сумки з м’якими обрисами й металевою застібкою у вигляді поршня. Цю модель назвали Constance. Через кілька років вона потрапила в поле зору Жаклін. Кажуть, що під час одного з візитів до бутика Gucci вона купила одразу шість таких сумок і з того моменту стала їхнім головним амбасадором.

Жаклін розумілася на гарних сумках
Жаклін у 1970-х роках. Фото: Elle

Її часто фотографували з цією сумкою: в аеропорту, на шопінгу, на відпочинку. Легкі луки з водолазками, тренчами, спідницями в горошок і завжди ця елегантна сумка на плечі. Завдяки таким виходам попит на модель зріс настільки, що бренд офіційно перейменував її на Gucci Jackie — на честь модної ікони.

Чому ця сумка стала легендою

Jackie — це сумка, яка не підвладна трендам. Вона завжди помітна. Її форма проста, але впізнавана. У ній немає нічого зайвого, але саме це й робить її ідеальною. З роками сумка змінювалася, але зовсім трохи. У 1999 році Том Форд оновив її пряжкою, у 2009 Фріда Джанніні повернула класичний замок. У 2014 вона стала більш м’якою, а у 2020 — з’явилася в нових, менших варіантах із яскравими кольорами.

Сумка, яка має завжди вдалий вигляд
Зої Салдана. Фото: Elle

Сьогодні сумка Jackie знову на піку моди. Її обирають найстильніші зірки — не тому, що це архівна річ, а тому, що вона досі "в темі". Дуа Ліпа поєднує її з гостромодними луками, Зої Салдана робить ставку на червоний варіант, а Дакота Джонсон показує, що навіть класика може бути сміливою — наприклад, сумка із зеленими ручками.

Раніше ми писали про те, яка сумка з нульових знову на піку популярності.

Також ми повідомляли, яка культова сумка є в колекції Катерини Осадчої.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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