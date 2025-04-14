Куртка с низкой талией в стиле 2000-х — идеальный выбор на весну

Девушка в стильной куртке. Фото: Freepik

Куртка с заниженной талией — новая любимица дизайнеров и стилистов, которая переворачивает с ног на голову классические представления о женском силуэте. Ее суть в смещении талии ниже привычной линии, обычно на бедра или чуть выше, что создает ощущение удлиненного торса и меняет баланс в образе. Она может быть как объемной, так и четко структурированной — все зависит от стиля бренда.

Об этом пишет Vogue.

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В коллекции Jacquemus такая куртка имеет мягкие, почти скульптурные формы, широкие плечи и напоминает часть арт-объекта. Она сочетается с длинной юбкой, что создает визуальный эффект "перевернутой пирамиды" — нечто совершенно новое и неожиданное. Важно, что куртка не подчеркивает талию, а наоборот растворяет ее в образе, чем-то напоминая драпировку из прошлого, но поданную в современном ключе.

Jacquemus. Фото: Vogue

Balmain делает ставку на драму: куртка с большим поясом, опущенным почти до бедер, акцентирует фигуру, но не классическим способом. Она больше похожа на броню — эффектная, графичная, с нотками футуризма.

Balmain. Фото: Vogue

Saint Laurent шутит с понятием "мужественности" в женском гардеробе. Кожаная куртка с геометрическим кроем идеально сидит по фигуре, а в сочетании с юбкой-карандашом в том же цвете создает цельный монолитный лук. Выглядит так, будто ее сняли с героини нуара 2030-х годов.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Этот тренд вовсе не об удобстве или привычной базе, а о визуальном ощущении новизны. О том, как мода умеет переформатировать тело, задавая новые правила игры. Куртка с заниженной талией — это как новая оптическая иллюзия на фоне старого гардероба. И пока одни еще боятся попробовать, другие уже создают вокруг нее целые стилистические истории.

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