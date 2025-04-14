Куртка з низькою талією в стилі 2000-х — ідеальний вибір на весну

Дівчина в стильній куртці. Фото: Freepik

Куртка із заниженою талією — нова улюблениця дизайнерів і стилістів, яка перевертає з ніг на голову класичні уявлення про жіночий силует. Її суть у зміщенні талії нижче звичної лінії, зазвичай на стегна або трохи вище, що створює відчуття подовженого торса і змінює баланс в образі. Вона може бути як об’ємною, так і чітко структурованою — усе залежить від стилю бренду.

Про це пише Vogue.

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У колекції Jacquemus така куртка має м’які, майже скульптурні форми, широкі плечі і нагадує частину арт-об’єкта. Її поєднують із довгою спідницею, що створює візуальний ефект "перевернутої піраміди" — щось абсолютно нове й неочікуване. Важливо, що куртка не підкреслює талію, а навпаки розчиняє її в образі, чимось нагадуючи драпірування з минулого, але подане в сучасному ключі.

Jacquemus. Фото: Vogue

Balmain робить ставку на драму: куртка з великим поясом, який опущено майже до стегон, акцентує фігуру, але не в класичний спосіб. Вона більше схожа на броню — ефектна, графічна, з нотками футуризму.

Balmain. Фото: Vogue

Saint Laurent жартує з поняттям "мужності" в жіночому гардеробі. Шкіряна куртка з геометричним кроєм ідеально сидить по фігурі, а в поєднанні зі спідницею-олівцем у тому ж кольорі створює цілісний монолітний лук. Має такий вигляд, ніби її зняли з героїні нуару 2030-х.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Цей тренд зовсім не про зручність чи звичну базу, а про візуальне відчуття новизни. Про те, як мода вміє переформатувати тіло, задаючи нові правила гри. Куртка із заниженою талією — це як нова оптична ілюзія на тлі старого гардероба. І поки одні ще бояться спробувати, інші вже створюють навколо неї цілі стилістичні історії.

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