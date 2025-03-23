Экономия на уходе, которая вредит коже — что стоит знать

Средства по уходу за кожей. Фото: Freepik

В сложные времена каждая копейка на счету, поэтому мы все чаще выбираем покупки с холодной головой — и это касается не только продуктов или бытовой техники, но и косметики. Хочется найти что-то качественное, но без заоблачной цены. И хорошая новость — это реально! Но есть нюанс: не вся бюджетная косметика одинаково полезна.

Об этом пишет издание Kobieta.

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Да, иногда можно найти крем или маску за приятную цену, и они будут действительно хорошими. Однако есть категории, на которых экономить — это как лить воду в песок. Например, средства для проблемной кожи — здесь лучше не рисковать. Если есть акне, дерматит или что-то подобное, лучшее решение — это аптечная дермокосметика. Она дороже, но работает точечно и эффективно. Такие средства созданы специально для того, чтобы дополнять лечение, а не просто прикрывать проблему.

Девушка наносит пудру. Фото: Freepik

Есть еще категории косметики, где дешевый вариант редко бывает удачным. Кремы для лица, концентраты от морщин, кремы под глаза, тональные основы, туши, пудры — именно на таких продуктах заметно, когда сэкономили. Дешевый крем часто имеет слабый состав, а тональное средство ложится пятнами и быстро исчезает. Тушь может склеить ресницы, осыпаться или вызвать раздражение.

То же самое касается духов. Так, более дорогие ароматы не только приятнее, но и держатся дольше — достаточно нескольких капель, чтобы пахнуть целый день. А дешевые — быстро выветриваются или вообще пахнут странно. Часто еще и попадаются подделки, которые не имеют ничего общего с оригиналом.

Еще один момент — уход за волосами. Здесь можно выбрать недорогой шампунь, но вот на кондиционере или маске лучше не экономить. Именно они дают блеск, мягкость и здоровый вид. А дешевые варианты — это часто просто силиконы и консерванты, без реального эффекта.

Девушка наносит гель на волосы. Фото: Freepik

И последнее — декоративная косметика. Если тени скатываются уже через час, помада сохнет на губах — вряд ли это то, чего хотелось. И все же главный враг кожи — не косметика, а небрежное очищение. Если правильно смывать макияж и ухаживать за кожей — она отблагодарит здоровым видом.

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