Економія на догляді, яка шкодить шкірі — що варто знати

Засоби з догляду за шкірою. Фото: Freepik

У складні часи кожна копійка на рахунку, тож ми все частіше обираємо покупки з холодною головою — і це стосується не лише продуктів чи побутової техніки, а й косметики. Хочеться знайти щось якісне, але без захмарної ціни. І хороша новина — це реально! Але є нюанс: не вся бюджетна косметика однаково корисна.

Про це пише видання Kobieta.

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Так, іноді можна знайти крем або маску за приємну ціну, і вони будуть дійсно хорошими. Проте є категорії, на яких економити — це як лити воду в пісок. Наприклад, засоби для проблемної шкіри — тут краще не ризикувати. Якщо є акне, дерматит чи щось подібне, найкраще рішення — це аптечна дермокосметика. Вона дорожча, але працює точково та ефективно. Такі засоби створені спеціально для того, щоб доповнювати лікування, а не просто прикривати проблему.

Дівчина наносить пудру. Фото: Freepik

Є ще категорії косметики, де дешевий варіант рідко буває вдалим. Креми для обличчя, концентрати від зморшок, креми під очі, тональні основи, туші, пудри — саме на таких продуктах помітно, коли зекономили. Дешевий крем часто має слабкий склад, а тональний засіб лягає плямами й швидко зникає. Туш може склеїти вії, осипатися або викликати подразнення.

Те ж саме стосується парфумів. Так, дорожчі аромати не лише приємніші, а й тримаються довше — достатньо кількох крапель, щоб пахнути цілий день. А дешеві — швидко вивітрюються або й взагалі пахнуть дивно. Часто ще й трапляються підробки, які не мають нічого спільного з оригіналом.

Ще один момент — догляд за волоссям. Тут можна обрати недорогий шампунь, але от на кондиціонері чи масці краще не економити. Саме вони дають блиск, м’якість і здоровий вигляд. А дешеві варіанти — це часто просто силікони й консерванти, без реального ефекту.

Дівчина наносить гель на волосся. Фото: Freepik

І останнє — декоративна косметика. Якщо тіні скочуються вже за годину, помада сохне на губах — навряд чи це те, чого хотілося. Та все ж, головний ворог шкіри — не косметика, а недбале очищення. Якщо правильно змивати макіяж і доглядати за шкірою — вона віддячить здоровим виглядом.

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