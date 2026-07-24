Хейли Бибер стала лицом новой рекламной кампании Miu Miu осень-зима 2026
Новая рекламная кампания Miu Miu сезона осень-зима 2026 с участием Хейли Бибер и китайской модели Цзюй Сяовень демонстрирует направление, в котором бренд работает уже не первый сезон. В центре внимания — винтажные силуэты, сложные фактуры, состаренная кожа, мех и вещи, которые не должны выглядеть безупречно новыми.
Новини.LIVE расскажут подробнее о том, что стоит взять на заметку из новой коллекции Miu Miu.
Miu Miu представил основные акценты осенне-зимней коллекции 2026
Одним из ключевых образов стало белое платье в стиле baby doll. Легкий хлопковый материал, мелкие складки и завязки у горловины отсылают к домашней одежде середины прошлого века. Именно этот силуэт все чаще появляется в коллекциях брендов, работающих с винтажной эстетикой.
Поверх платья стилисты предложили короткую шубу из светлого меха с темными контрастными вставками. Объемный крой, отсутствие четкой формы и сочетание различных фактур напоминают верхнюю одежду конца 90-х. В новом сезоне дизайнеры все чаще используют подобные силуэты вместо приталенных моделей.
Для контраста образ дополнили компактной черной сумкой в форме bowling bag. Короткие ручки, округлый силуэт и металлические детали отсылают к моде начала 2000-х, которая и в дальнейшем остается одним из главных источников вдохновения для дизайнеров.
Еще один важный элемент — черная кожаная куртка. Она отличается свободной посадкой и характерным матовым блеском. Вместо жестких байкерских моделей Miu Miu предлагает более непринужденную интерпретацию классической кожаной куртки.
Отдельного внимания заслуживают аксессуары. Большая замшевая сумка коричневого цвета имеет мягкую конструкцию без жесткого каркаса. Именно такие модели все чаще появляются в сезонных коллекциях, возвращая популярность большим повседневным сумкам.
Финальным акцентом образа стали узкие очки с янтарной оправой и оранжевыми линзами. Благодаря цвету они придают образу характерное настроение эпохи Y2K, но в то же время не являются слишком буквальной цитатой моды того времени.
Новая кампания Miu Miu в очередной раз подтверждает главную идею бренда: современный гардероб строится не на безупречности, а на сочетании фактур, архивных силуэтов и вещей с яркой стилистической историей.
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