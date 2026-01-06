Фирменный стиль Ирочки из "Холостяка" — что часто встречается в ее образах

Как Ирочка из "Холостяка" создает запоминающиеся образы
Финалистка "Холостяка", Ирочка Пономаренко, запомнилась с первого выпуска благодаря меховой шляпе. Оказалось, что в ее гардеробе меха гораздо больше: сумка, брюки с вставками, шуба.
Новини.LIVE расскажет, что именно она носит и почему мех сейчас снова в моде.
Трендовые вещи из меха
Меховая шляпа
В первом выпуске "Холостяка" Ирочка вышла из авто в меховой шляпе. Это сразу привлекло внимание — и Тараса Цымбалюка, и других участниц, и зрителей. Шляпа выглядела довольно необычно на фоне привычных вечерних образов других девушек.
Меховые шляпы — это не новинка, но редко кто решается носить их на публике, особенно на телевидении. Ирочка решилась, и это сработало как запоминающийся элемент.
Меховая сумка яркого цвета
Не нейтральный бежевый или черный, а именно яркий. Такие сумки привлекают внимание, особенно если остальной образ сдержанный. Это акцент, который меняет впечатление о всем луке.
Меховые сумки сейчас делают многие бренды — от масс-маркета до люкса. Но яркие цвета выбирают реже, потому что они сложнее в сочетании с другой одеждой.
Брюки с меховыми вставками
Это уже эксперимент. Брюки с мехом — не самая практичная вещь, но визуально интересная. Вставки могут быть по бокам, на карманах, по низу штанин. Зависит от модели.
Носить такие брюки можно разве что на вечеринку или фотосессию. На каждый день это слишком, так как мех на брюках быстро изнашивается и выглядит менее опрятно.
Шуба
Шуба — самый очевидный элемент мехового гардероба. У Ирочки она есть, и это логично, учитывая, что остальные ее вещи тоже с мехом.
Кстати, искусственный мех стал альтернативой, которая выглядит почти так же, но не требует жертв.
