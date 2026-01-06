Видео
Главная Мода Как Ирочка из "Холостяка" создает запоминающиеся образы

Как Ирочка из "Холостяка" создает запоминающиеся образы

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 15:03
Фирменный стиль Ирочки из "Холостяка" — что часто встречается в ее образах
Ирина Пономаренко. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Финалистка "Холостяка", Ирочка Пономаренко, запомнилась с первого выпуска благодаря меховой шляпе. Оказалось, что в ее гардеробе меха гораздо больше: сумка, брюки с вставками, шуба.

Новини.LIVE расскажет, что именно она носит и почему мех сейчас снова в моде.

Трендовые вещи из меха

Меховая шляпа

В первом выпуске "Холостяка" Ирочка вышла из авто в меховой шляпе. Это сразу привлекло внимание — и Тараса Цымбалюка, и других участниц, и зрителей. Шляпа выглядела довольно необычно на фоне привычных вечерних образов других девушек.

Хутряний капелюх став хітом після виходу "Холостяка"
Меховая шляпа Иры. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Меховые шляпы — это не новинка, но редко кто решается носить их на публике, особенно на телевидении. Ирочка решилась, и это сработало как запоминающийся элемент.

Меховая сумка яркого цвета

Не нейтральный бежевый или черный, а именно яркий. Такие сумки привлекают внимание, особенно если остальной образ сдержанный. Это акцент, который меняет впечатление о всем луке.

Сумка з хутра зараз матиме попит
Яркая сумка. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Меховые сумки сейчас делают многие бренды — от масс-маркета до люкса. Но яркие цвета выбирают реже, потому что они сложнее в сочетании с другой одеждой.

Брюки с меховыми вставками

Это уже эксперимент. Брюки с мехом — не самая практичная вещь, но визуально интересная. Вставки могут быть по бокам, на карманах, по низу штанин. Зависит от модели.

Хутро на штанах має ефектний вигляд
Брюки с мехом. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Носить такие брюки можно разве что на вечеринку или фотосессию. На каждый день это слишком, так как мех на брюках быстро изнашивается и выглядит менее опрятно.

Шуба

Шуба — самый очевидный элемент мехового гардероба. У Ирочки она есть, и это логично, учитывая, что остальные ее вещи тоже с мехом.

Шуба має бути в кожної цієї зими
Шуба из меха. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Кстати, искусственный мех стал альтернативой, которая выглядит почти так же, но не требует жертв.

шоу Холостяк мода знаменитости тренды стиль
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
