Головна Мода Як Ірочка з "Холостяка" створює образи, що запам’ятовуються

Як Ірочка з "Холостяка" створює образи, що запам’ятовуються

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 15:03
Фірмовий стиль Ірочки з "Холостяка" — що часто зустрічається в її образах
Ірина Пономаренко. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Фіналістка "Холостяка", Ірочка Пономаренко, запам'яталась з першого випуску завдяки хутровому капелюху. Виявилось, що в її гардеробі хутра набагато більше: сумка, штани з вставками, шуба.

Новини.LIVE розповість, що саме вона носить і чому хутро зараз знову в моді.

Трендові речі з хутра

Хутряний капелюх

У першому випуску "Холостяка" Ірочка вийшла з авто в хутряному капелюсі. Це відразу привернуло увагу — і Тараса Цимбалюка, і інших учасниць, і глядачів. Капелюх мав досить незвичний вигляд на фоні звичних вечірніх образів інших дівчат.

Хутряний капелюх став хітом після виходу "Холостяка"
Хутряний капелюх Іри. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Хутряні капелюхи — це не новинка, але рідко хто наважується носити їх на публіці, особливо на телебаченні. Ірочка наважилась, і це спрацювало як запам'ятовуваний елемент.

Хутряна сумка яскравого кольору

Не нейтральний бежевий чи чорний, а саме яскравий. Такі сумки привертають увагу, особливо якщо решта образу стримана. Це акцент, який змінює враження від всього луку.

Сумка з хутра зараз матиме попит
Яскрава сумка. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Хутряні сумки зараз роблять багато брендів — від масмаркету до люкса. Але яскраві кольори обирають рідше, тому що вони складніші в поєднанні з іншим одягом.

Штани з хутряними вставками

Це вже експеримент. Штани з хутром — не найпрактичніша річ, але візуально цікава. Вставки можуть бути по боках, на кишенях, по низу штанин. Залежить від моделі.

Хутро на штанах має ефектний вигляд
Штани з хутром. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Носити такі штани можна хіба що на вечірку або фотосесію. На кожен день це занадто, бо хутро на штанах швидко зношується і має менш охайний вигляд.

Шуба

Шуба — найочевидніший елемент хутряного гардероба. У Ірочки вона є, і це логічно, враховуючи, що решта її речей теж з хутром.

Шуба має бути в кожної цієї зими
Шуба з хутра. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

До речі, штучне хутро стало альтернативою, яка має майже такий самий вигляд, але не вимагає жертв.

Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
