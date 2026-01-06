Фірмовий стиль Ірочки з "Холостяка" — що часто зустрічається в її образах

Ірина Пономаренко. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Фіналістка "Холостяка", Ірочка Пономаренко, запам'яталась з першого випуску завдяки хутровому капелюху. Виявилось, що в її гардеробі хутра набагато більше: сумка, штани з вставками, шуба.

Новини.LIVE розповість, що саме вона носить і чому хутро зараз знову в моді.

Реклама

Читайте також:

Трендові речі з хутра

Хутряний капелюх

У першому випуску "Холостяка" Ірочка вийшла з авто в хутряному капелюсі. Це відразу привернуло увагу — і Тараса Цимбалюка, і інших учасниць, і глядачів. Капелюх мав досить незвичний вигляд на фоні звичних вечірніх образів інших дівчат.

Хутряний капелюх Іри. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Хутряні капелюхи — це не новинка, але рідко хто наважується носити їх на публіці, особливо на телебаченні. Ірочка наважилась, і це спрацювало як запам'ятовуваний елемент.

Хутряна сумка яскравого кольору

Не нейтральний бежевий чи чорний, а саме яскравий. Такі сумки привертають увагу, особливо якщо решта образу стримана. Це акцент, який змінює враження від всього луку.

Яскрава сумка. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Хутряні сумки зараз роблять багато брендів — від масмаркету до люкса. Але яскраві кольори обирають рідше, тому що вони складніші в поєднанні з іншим одягом.

Штани з хутряними вставками

Це вже експеримент. Штани з хутром — не найпрактичніша річ, але візуально цікава. Вставки можуть бути по боках, на кишенях, по низу штанин. Залежить від моделі.

Штани з хутром. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Носити такі штани можна хіба що на вечірку або фотосесію. На кожен день це занадто, бо хутро на штанах швидко зношується і має менш охайний вигляд.

Шуба

Шуба — найочевидніший елемент хутряного гардероба. У Ірочки вона є, і це логічно, враховуючи, що решта її речей теж з хутром.

Шуба з хутра. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

До речі, штучне хутро стало альтернативою, яка має майже такий самий вигляд, але не вимагає жертв.

Раніше ми писали про те, який модний образ продемонструвала фанатам Настя Каменських.

Також ми повідомляли, що Злата Огнєвіч вдало стилізувала блейзер в своєму образі.