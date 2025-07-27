Когда впервые появилась мини-юбка — история вещи, которая перевернула мир моды

Девушка в мини-юбке. Фото: Freepik

Мини-юбка сейчас есть в гардеробе едва ли не каждой модницы, но еще несколько десятков лет назад такая вещь была просто недопустимой. Все изменила британский дизайнер Мэри Куант, которая всколыхнула мир моды доселе невиданной длиной юбки.

Об этом пишет Vogue.

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В начале XX века короткая юбка была действительно чем-то вульгарным и недопустимым. Такую одежду могли себе позволить только артистки или спортсменки. Однако в 1960-х годах дизайнер из Британии Мэри Куант изменила все. Она запустила тренд на ультракороткую длину юбки и сделала это своим фирменным знаком. При этом, сама Куант никогда не приписывала себе звание "матери мини-юбки".

"На самом деле мини-юбки изобрели не я и не Курреж — их придумали девушки на улицах", — говорила дизайнер.

Мэри Куант. Фото: Vogue

С большой вероятностью, действительно придумали мини-юбку раньше. Однако популяризировала эту вещь сама Куант. В 1965 году английская модель Джин Шримптон появилась на гонках в Мельбурне в коротком платье. Это произвело настолько большой фурор, что уже в следующем году королева Британии Елизавета II вручила Куант орден за вклад в развитие модной индустрии.

Джин Шримптон. Фото: Vogue

С тех пор ультракороткая юбка начала набирать бешеную популярность. Ее носили с рубашками и жакетами. Покоряли всех и платья с такой длиной. Модницы наконец начали показывать длинные красивые ноги, которые годами скрывали из-за ряда стереотипов в отношении женщин.

Показ Мэри Куант в 1960-х. Фото: Vogue

Сегодня мини-юбка является одной из универсальных вещей, ее носят летом с легкими топами и майками или в более холодное время года с лонгами, сапогами и верхней одеждой. Это база, которая вошла в моду более 60 лет назад и до сих пор уверенно держит лидерские позиции.

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