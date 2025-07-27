Коли вперше з'явилась мініспідниця — історія речі, яка перевернула світ моди

Дівчина у мініспідниці. Фото: Freepik

Мініспідниця зараз є в гардеробі чи не кожної модниці, але ще кілька десятків років тому така річ була просто неприпустимою. Все змінила британська дизайнерка Мері Куант, яка сколихнула світ моди досі небаченою довжиною спідниці.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Коли з'явилась мініспідниця

На початку XX століття коротка спідниця була дійсно чимось вульгарним та неприпустимим. Такий одяг могли собі дозволити лише артистки чи спортсменки. Однак у 1960-х роках дизайнерка з Британії Мері Куант змінила все. Вона запустила тренд на ультракоротку довжину спідниці й зробила це своїм фірмовим знаком. При цьому, сама Куант ніколи не приписувала собі звання "матері мініспідниці".

"Насправді мініспідниці винайшли не я і не Курреж — їх придумали дівчата на вулицях", — говорила дизайнерка.

Мері Куант. Фото: Vogue

З великою ймовірністю, дійсно вигадали мініспідницю раніше. Однак популяризувала цю річ сам Куант. 1965 року англійська модель Джин Шрімптон з'явилась на перегонах в Мельбурні в короткій сукні. Це викликало настільки великий фурор, що вже наступного року королева Британії Єлизавета II вручила Куант орден за внесок у розвиток модної індустрії.

Джин Шрімптон. Фото: Vogue

Відтоді ультракоротка спідниця почала набирати шаленої популярності. Її носили з сорочками та жакетами. Підкорювали всіх й сукні з такою довжиною. Модниці нарешті почали показувати довгі красиві ноги, які роками приховували через низку стереотипів щодо жінок.

Показ Мері Куант у 1960-х. Фото: Vogue

Сьогодні мініспідниця є однією з універсальних речей. Її носять влітку з легкими топами та майками чи в холоднішу пору року з лонгами, чоботами й верхнім одягом. Це база, яка ввійшла в моду понад 60 років тому й досі впевнено тримає лідерські позиції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка спідниця стала трендовою в цьому сезоні.

Також ми розповідали про те, скільки коштує трендова спідниця від Вікторії Бекхем.