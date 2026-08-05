Инженер-химик объяснил, чем на самом деле опасен гель-лак

Красивый маникюр, гель-лак. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Гель-лак давно стал привычной процедурой для миллионов женщин. Однако в последнее время специалисты все чаще говорят не только о его стойкости, но и о возможных последствиях для здоровья. Некоторые из них могут проявиться не сразу, а спустя годы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Femina.

Многие знают, что после частого использования гель-лака ногти могут становиться тоньше или ломкими. Чаще всего это связывают с неправильным снятием покрытия или слишком активной шлифовкой ногтевой пластины. Но, как объясняет инженер-химик Сабольч Биро в книге "Отравленная повседневная жизнь", больше всего вопросов вызывает не механическое воздействие, а сама химия процесса.

Может ли гель-лак быть опасным

Во время полимеризации под ультрафиолетовой лампой лак не просто высыхает. Внутри покрытия запускается реакция, которая превращает жидкий материал в твердый. При этом этот процесс не всегда завершается полностью. Часть веществ может оставаться внутри покрытия в нереагировавшем состоянии, и именно они, по словам автора, способны провоцировать развитие контактной аллергии.

Чаще всего речь идет об акрилатах — группе соединений, которые используются не только в нейл-индустрии. Если организм начинает на них реагировать, проблема может не ограничиться только маникюром. Среди возможных симптомов:

зуд;

покраснение;

высыпания;

пузырьки вокруг ногтей;

иногда сыпь появляется даже на лице или шее.

Особенность такой аллергии заключается в том, что она может сохраняться на всю жизнь. Именно поэтому врачи-аллергологи советуют не игнорировать даже незначительное раздражение после маникюра. Повторный контакт с веществами может только усилить реакцию организма. Кроме того, акрилаты используются и в медицине — в частности, в светоотверждаемых стоматологических материалах, некоторых ортопедических конструкциях и отдельных медицинских изделиях. Из-за этого у людей с подтвержденной аллергией могут возникать дополнительные трудности во время лечения.

Гель-лак. Фото: magnific

В последние годы состав гель-лаков начал меняться. Некоторые компоненты уже убрали с рынка из-за вопросов безопасности. Например, вещество HEMA постепенно перестали использовать из-за его высокого аллергенного потенциала. Также в Европейском Союзе с осени 2025 года вступил в силу запрет на применение фотополимера TPO в составе таких покрытий после оценки его возможного влияния на репродуктивное здоровье.

Впрочем, это не означает, что вопрос окончательно закрыт. Производители переходят на новые фотополимеры, однако ученые продолжают исследовать их долгосрочное воздействие. То, что вещество разрешено к использованию сегодня, еще не гарантирует, что через несколько лет его оценка не изменится после появления новых данных.

Именно поэтому специалисты советуют относиться к гель-лаку без крайностей. Если процедура выполняется проверенным мастером, работающим с сертифицированными материалами, а после нанесения покрытия не возникает зуда или покраснения, риски ниже. Но любые необычные симптомы после маникюра — это повод не маскировать проблему новым покрытием, а обратиться к дерматологу или аллергологу.

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