Имена в честь городов и стран набирают популярность: какие выбирают чаще всего

Маленькая девочка. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Называть детей в честь городов, стран или известных мест — тренд, который уже много лет не теряет популярности. Для кого-то это способ сохранить память о важном путешествии, а для кого-то — просто красивое и необычное имя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Irish Central.

Исследование языковой платформы Preply, основанное на данных британского Управления национальной статистики (ONS), показало, какие географические имена стали более популярными в Великобритании в период с 2001 по 2021 год.

Трендовые детские имена

Наибольший скачок среди девичьих имен совершило имя Шеннон. За два десятилетия его популярность выросла почти в 97 раз — на 9640%. Это имя связано с самой длинной рекой Ирландии и давно используется не только как географическое название.

Совсем другая ситуация с именем Альба. Если в начале 2000-х его еще довольно часто давали новорожденным девочкам, то сейчас интерес к нему почти исчез. За это время популярность сократилась на 98%.

Среди мальчиков наиболее заметный рост продемонстрировало имя Честер. За двадцать лет оно стало популярнее на 3138%, войдя в число самых динамичных географических имен.

Зато имя Париж, которое когда-то тоже привлекало внимание родителей, постепенно утратило свои позиции среди мальчиков. По данным исследования, его популярность снизилась на 57%.

Эксперты отмечают, что интерес к таким именам поддерживают и знаменитости. Например, сын Дэвида и Виктории Бекхэмов получил имя Бруклин, а светская львица Пэрис Хилтон также носит имя, связанное с известным городом. Именно такие примеры часто вдохновляют будущих родителей искать для ребенка необычное имя с особой историей.

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