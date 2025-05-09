Легкие куртки, которые не хочется снимать — даже в теплую погоду

Идеальные куртки на случай неожиданной прохлады летом
Только показалось, что можно наконец-то спрятать все теплые вещи, как весна снова подкинула сюрприз — ветер, прохлада, дожди. Решение этой ситуации простое — обрести легкую, но стильную куртку, которая выручит и в переходный сезон, и прохладным летним вечером.
В Cosmopolitan собрали пять самых крутых вариантов, которые легко станут главной фишкой вашего образа.
Куртки, которые подойдут на прохладную погоду
Спортивный анорак
Эта куртка ваш лучший друг, когда нужно выглядеть непринужденно, но с характером. Она легко сочетается с джинсами, кроссовками, юбками и даже платьями. Идеальный вариант на тот случай, когда нужно выглядеть модно без лишних усилий.
Кожа в цвете
Вместо привычной черной выбирайте пастельную или яркую кожаную куртку. Она сразу добавляет настроение к образу, выглядит по-летнему легко, но все еще греет. Гармонично сочетается как с базовым гардеробом, так и с платьями.
Короткий тренч
Укороченный тренч — это нечто среднее между классикой и современностью. Он добавляет образу романтики и подходит ко всему: джинсам, платьям, юбкам. Особого внимания заслуживают модели в бежевых или нежно-розовых оттенках.
Джинсовая куртка
Ни один сезон не может обойтись без нее. В этом году дизайнеры немного поигрались с формой: есть и крупные оверсайз-варианты, и женственные укороченные модели, украшенные пуговицами, бахромой или вышивкой. Такая куртка всегда в тему — хоть на концерт, хоть на свидание.
Болеро в стиле бохо
Легкая, немного богемная накидка, которая выглядит так, будто ее привезли с фестиваля в пустыне.
Она создает атмосферу беззаботности, подходит к платьям, топам и даже купальникам — идеальна для летних вечеров у моря или на террасе с бокалом прохладного вина.
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