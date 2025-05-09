Легкие куртки, которые не хочется снимать — даже в теплую погоду

Девушка в стильной куртке. Фото: Freepik

Только показалось, что можно наконец-то спрятать все теплые вещи, как весна снова подкинула сюрприз — ветер, прохлада, дожди. Решение этой ситуации простое — обрести легкую, но стильную куртку, которая выручит и в переходный сезон, и прохладным летним вечером.

В Cosmopolitan собрали пять самых крутых вариантов, которые легко станут главной фишкой вашего образа.

Реклама

Читайте также:

Куртки, которые подойдут на прохладную погоду

Спортивный анорак

Эта куртка ваш лучший друг, когда нужно выглядеть непринужденно, но с характером. Она легко сочетается с джинсами, кроссовками, юбками и даже платьями. Идеальный вариант на тот случай, когда нужно выглядеть модно без лишних усилий.

Спортивный анорак. Фото: Cosmopolitan

Кожа в цвете

Вместо привычной черной выбирайте пастельную или яркую кожаную куртку. Она сразу добавляет настроение к образу, выглядит по-летнему легко, но все еще греет. Гармонично сочетается как с базовым гардеробом, так и с платьями.

Яркая кожаная куртка. Фото: Cosmopolitan

Короткий тренч

Укороченный тренч — это нечто среднее между классикой и современностью. Он добавляет образу романтики и подходит ко всему: джинсам, платьям, юбкам. Особого внимания заслуживают модели в бежевых или нежно-розовых оттенках.

Короткий тренч. Фото: Cosmopolitan

Джинсовая куртка

Ни один сезон не может обойтись без нее. В этом году дизайнеры немного поигрались с формой: есть и крупные оверсайз-варианты, и женственные укороченные модели, украшенные пуговицами, бахромой или вышивкой. Такая куртка всегда в тему — хоть на концерт, хоть на свидание.

Стильная джинсовая куртка. Фото: Cosmopolitan

Болеро в стиле бохо

Легкая, немного богемная накидка, которая выглядит так, будто ее привезли с фестиваля в пустыне.

Болеро. Фото: Cosmopolitan

Она создает атмосферу беззаботности, подходит к платьям, топам и даже купальникам — идеальна для летних вечеров у моря или на террасе с бокалом прохладного вина.

Ранее мы писали о том, какая модель джинсовой куртки стоит особого внимания.

Также мы сообщали, какая куртка из 2000-х вернулась в моду.