Легкі куртки, які не хочеться знімати — навіть у теплу погоду

Ідеальні куртки на випадок несподіваної прохолоди влітку
Щойно здалося, що можна нарешті сховати всі теплі речі, як весна знову підкинула сюрприз — вітер, прохолода, дощі. Рішення цієї ситуації просте — придбати легку, але стильну куртку, яка виручить і в перехідний сезон, і прохолодного літнього вечора.
В Cosmopolitan зібрали п’ять найкрутіших варіантів, які легко стануть головною фішкою вашого образу.
Куртки, які підійдуть на прохолодну погоду
Спортивний анорак
Ця куртка ваш найкращий друг, коли треба мати невимушений вигляд, але з характером. Вона легко поєднується з джинсами, кросівками, спідницями й навіть сукнями. Ідеальний варіант на той випадок, коли потрібно мати модний вигляд без зайвих зусиль.
Шкірянка у кольорі
Замість звичної чорної обирайте пастельну або яскраву шкіряну куртку. Вона одразу додає настрій до образу, має по-літньому легкий вигляд, але все ще гріє. Гармонійно поєднується як з базовим гардеробом, так і з сукнями.
Короткий тренч
Вкорочений тренч — це щось середнє між класикою й сучасністю. Він додає образу романтики й підходить до усього: джинсів, суконь, спідниць. Особливої уваги варті моделі в бежевих чи ніжно-рожевих відтінках.
Джинсова куртка
Ні один сезон не може обійтися без неї. Цього року дизайнери трохи погралися з формою: є й великі оверсайз-варіанти, і жіночні укорочені моделі, прикрашені ґудзиками, бахромою або вишивкою. Така куртка завжди в тему — хоч на концерт, хоч на побачення.
Болеро у стилі бохо
Легка, трохи богемна накидка, яка має такий вигляд, ніби її привезли з фестивалю в пустелі.
Вона створює атмосферу безтурботності, пасує до суконь, топів і навіть купальників — ідеальна для літніх вечорів біля моря чи на терасі з келихом прохолодного вина.
Раніше ми писали про те, яка модель джинсової куртки варта особливої уваги.
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