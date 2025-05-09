Легкі куртки, які не хочеться знімати — навіть у теплу погоду

Дівчина в стильній куртці. Фото: Freepik

Щойно здалося, що можна нарешті сховати всі теплі речі, як весна знову підкинула сюрприз — вітер, прохолода, дощі. Рішення цієї ситуації просте — придбати легку, але стильну куртку, яка виручить і в перехідний сезон, і прохолодного літнього вечора.

В Cosmopolitan зібрали п’ять найкрутіших варіантів, які легко стануть головною фішкою вашого образу.

Реклама

Читайте також:

Куртки, які підійдуть на прохолодну погоду

Спортивний анорак

Ця куртка ваш найкращий друг, коли треба мати невимушений вигляд, але з характером. Вона легко поєднується з джинсами, кросівками, спідницями й навіть сукнями. Ідеальний варіант на той випадок, коли потрібно мати модний вигляд без зайвих зусиль.

Спортивний анорак. Фото: Cosmopolitan

Шкірянка у кольорі

Замість звичної чорної обирайте пастельну або яскраву шкіряну куртку. Вона одразу додає настрій до образу, має по-літньому легкий вигляд, але все ще гріє. Гармонійно поєднується як з базовим гардеробом, так і з сукнями.

Яскрава шкіряна куртка. Фото: Cosmopolitan

Короткий тренч

Вкорочений тренч — це щось середнє між класикою й сучасністю. Він додає образу романтики й підходить до усього: джинсів, суконь, спідниць. Особливої уваги варті моделі в бежевих чи ніжно-рожевих відтінках.

Короткий тренч. Фото: Cosmopolitan

Джинсова куртка

Ні один сезон не може обійтися без неї. Цього року дизайнери трохи погралися з формою: є й великі оверсайз-варіанти, і жіночні укорочені моделі, прикрашені ґудзиками, бахромою або вишивкою. Така куртка завжди в тему — хоч на концерт, хоч на побачення.

Стильна джинсова куртка. Фото: Cosmopolitan

Болеро у стилі бохо

Легка, трохи богемна накидка, яка має такий вигляд, ніби її привезли з фестивалю в пустелі.

Болеро. Фото: Cosmopolitan

Вона створює атмосферу безтурботності, пасує до суконь, топів і навіть купальників — ідеальна для літніх вечорів біля моря чи на терасі з келихом прохолодного вина.

Раніше ми писали про те, яка модель джинсової куртки варта особливої уваги.

Також ми повідомляли, яка куртка з 2000-х повернулась в моду.