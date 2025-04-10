Брови, которые подойдут именно вам — как не ошибиться с формой

Девушке укладывают брови. Фото: Freepik

Брови — это не просто мелочь на лице. Они могут сделать взгляд более глубоким, лицо более гармоничным, а образ завершенным. Правильная форма бровей способна подчеркнуть красоту и даже визуально изменить черты лица. Но как понять, какая именно форма подойдет именно вам?

Об этом написало издание Good housekeeping.

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Все начинается с типа лица. Если лицо круглое — лучше выбирать более приподнятые, дугообразные брови. Они визуально вытягивают форму. Если же оно овальное — идеальный вид будут иметь прямые, спокойные линии. Но это не единственное, на что стоит обращать внимание.

Еще один важный момент — это толщина и расположение. Слишком тонкие брови часто добавляют возраста, а слишком густые могут выглядеть неопрятно. Нужен баланс: мягкая дуга, правильное расстояние между бровями и глазами и образ сразу становится более свежим и подтянутым.

Девушке делают красивые брови. Фото: Freepik

Что такое картирование бровей

Это не магия и не сложная наука. Это способ, благодаря которому профессионалы точно знают, где начинается, где пиковая точка и где заканчивается каждая бровь. И это реально помогает сделать брови симметричными и гармоничными.

Как это делается дома:

Возьмите карандаш и приложите его вертикально от внешнего края носа — это и есть начало брови.

Далее держите карандаш под углом от носа к внешнему уголку глаза—- это место, где бровь должна заканчиваться.

А чтобы найти самую высокую точку дуги — проведите линию от носа через внешнюю часть радужки.

После того соедините эти три точки и получите четкую форму.

Прорисуйте ее и заполните, если есть пробелы — результат удивит.

Удачная форма бровей. фото: Freepik

Так что секрет красивых бровей заключается в понимании своих особенностей. Поэтому присмотритесь к себе, попробуйте сделать легкое картирование и увидите, как изменится взгляд в зеркале.

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