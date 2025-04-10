Брови, що підійдуть саме вам — як не помилитись з формою

Дівчині вкладають брови. Фото: Freepik

Брови — це не просто дрібниця на обличчі. Вони можуть зробити погляд глибшим, обличчя більш гармонійним, а образ завершеним. Правильна форма брів здатна підкреслити красу та навіть візуально змінити риси. Але як зрозуміти, яка саме форма підійде саме вам?

Про це написало видання Good housekeeping.

Реклама

Читайте також:

Все починається з типу обличчя. Якщо обличчя кругле — краще обирати більш підняті, дугоподібні брови. Вони візуально витягують форму. Якщо ж воно овальне — ідеальний вигляд будуть мати прямі, спокійні лінії. Але це не єдине, на що варто звертати увагу.

Ще один важливий момент — це товщина і розташування. Занадто тонкі брови часто додають віку, а надто густі можуть мати неохайний вигляд. Потрібен баланс: м’яка дуга, правильна відстань між бровами та очима й образ одразу стає більш свіжим і підтягнутим.

Дівчині роблять гарні брови. Фото: Freepik

Що таке картування брів

Це не магія і не складна наука. Це спосіб, завдяки якому професіонали точно знають, де починається, де пікова точка і де закінчується кожна брова. І це реально допомагає зробити брови симетричними й гармонійними.

Як це робиться вдома:

Візьміть олівець і прикладіть його вертикально від зовнішнього краю носа — це і є початок брови.

Далі тримайте олівець під кутом від носа до зовнішнього куточка ока — це місце, де брова має закінчуватись.

А щоб знайти найвищу точку дуги проведіть лінію від носа через зовнішню частину райдужки.

Після того з’єднайте ці три точки і отримаєте чітку форму.

Промалюйте її і заповніть, якщо є прогалини — результат здивує.

Вдала форма брів. Фото: Freepik

Тож секрет красивих брів полягає в розумінні своїх особливостей. Тому придивіться до себе, спробуйте зробити легке картування і побачите, як зміниться погляд у дзеркалі.

Раніше ми писали про те, який макіяж став новим хітом цього сезону.

Також ми повідомляли, який макіяж здатний омолодити на декілька років візуально.