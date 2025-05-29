Парфюмы, которые созданы для лета - освежают и влюбляют в себя

Флакон с духами. Фото: Freepik

Когда жара становится невыносимой, хочется чего-то, что освежает не только тело, но и настроение. И именно в это время на сцену выходят летние ароматы — легкие, фруктовые, морские, с нотками солнца и соли на коже. Такие духи не просто пахнут, а создают настроение, как прохладный бриз в жаркий день.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Byredo — Sundazed Eau de Parfum

Это как пляжная прогулка во флаконе. Представьте только что сорванные лимоны, сочный мандарин, воздух, наполненный жасмином, и легкую дымку мускуса. Sundazed дарит ощущение беззаботного лета, где каждый день — как отдых на тропическом острове. Пахнет солнцем, но не обжигает — лишь нежно касается кожи.

Christian Dior — Eden-Roc

Если хотите перенестись в люксовый отель на побережье — это именно тот аромат. Здесь и морская соль, и кокос, и запах сосен после дождя. Все это создает атмосферу дорогого, но простого наслаждения. Eden-Roc не кричит о себе, он шепчет и запоминается. Легкий, чистый, с нотками глубины, как вечер на берегу моря.

Парфюм на фоне летних аксессуаров. Фото: Freepik

Lime Oasis

Это парфюм для тех, кто не любит банального. Здесь нет карамели или ванили — только спелый лайм, листья мяты, немного белого чая и капля соли. Lime Oasis пахнет зеленым спокойствием и прохладой. Идеально после душа, перед прогулкой или просто, чтобы освежить день. Он как глоток лимонадной воды с кубиком льда — освежает с первого вдоха.

Такие ароматы не перегружают — они созданы, чтобы дать дышать. И если хочется найти свой идеальный летний запах, стоит начать с чего-то простого, честного и чуточку магического.

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