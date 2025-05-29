Парфуми, які створені для літа — освіжають і закохують у себе

Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Коли спека стає нестерпною, хочеться чогось, що освіжає не тільки тіло, а й настрій. І саме в цей час на сцену виходять літні аромати — легкі, фруктові, морські, з нотками сонця й солі на шкірі. Такі парфуми не просто пахнуть, а створюють настрій, як прохолодний бриз у спекотний день.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Byredo — Sundazed Eau de Parfum

Це як пляжна прогулянка в флаконі. Уявіть лимони, які тільки зірвали, соковитий мандарин, повітря, наповнене жасмином, і легкий серпанок мускусу. Sundazed дарує відчуття безтурботного літа, де кожен день — як відпочинок на тропічному острові. Пахне сонцем, але не обпалює — лише ніжно торкається шкіри.

Christian Dior — Eden-Roc

Якщо хочете перенестися в люксовий готель на узбережжі — це саме той аромат. Тут і морська сіль, і кокос, і запах сосен після дощу. Усе це створює атмосферу дорогої, але простої насолоди. Eden-Roc не кричить про себе, він шепоче і запам’ятовується. Легкий, чистий, з нотками глибини, як вечір на березі моря.

Парфуми на фоні літніх аксесуарів. Фото: Freepik

Lime Oasis

Це парфум для тих, хто не любить банального. Тут немає карамелі чи ванілі — тільки стиглий лайм, листя м’яти, трішки білого чаю і крапля солі. Lime Oasis пахне зеленим спокоєм і прохолодою. Ідеально після душу, перед прогулянкою або просто, щоб освіжити день. Він як ковток лимонадної води з кубиком льоду — освіжає з першого вдиху.

Такі аромати не перевантажують — вони створені, щоб дати дихати. І якщо хочеться знайти свій ідеальний літній запах, варто почати з чогось простого, чесного і трішки магічного.

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