Эффект сияющей кожи — как достичь его всего за одну ночь

В TikTok появился новый бьюти-тренд, который моментально набрал популярность. Он позволяет сделать кожу лица сияющей всего за одну ночь.

Как придать коже естественное сияние

Слатеринг или метод нанесения толстым слоем — новый способ ухода за кожей лица, покоривший сеть. Красавицы одна за другой повторяют этот бьюти-тренд. Он простой, но достаточно эффективный. Кожа становится гладкой, блестящей и увлажненной всего за одну ночь.

Метод слатеринга заключается в том, чтобы увлажнить кожу, однако делают это необычным способом. На лицо наносят толстый слой крема или бальзама. Средство не втирают полностью, а оставляют на коже на ночь. Такая маска помогает коже восстанавливаться и не терять влагу.

Ранее был похожий бьюти-тренд, однако он предусматривал нанесение вазелина на лицо. Такой метод был слишком тяжелым для кожи. А вот слатеринг не только увлажняет, но и насыщает кожу полезными компонентами. Он не вызывает забивания пор и будет комфортным в ежедневном использовании.

@embryolisseca "Вы когда-нибудь наносили столько крема? 😱 Это техника, называемая влажной маскировкой. она включает в себя нанесение толстого количества увлажняющего средства на лицо и позволяет ему впитываться в кожу в течение периода, возможно, от 10 до 20 минут. точно так же, как вы бы наносили маску для лица, за исключением того, что вы не смываете это. Это невероятно для сухой кожи, зрелой кожи . Это может не работать для жирной кожи или для очень чувствительной кожи, которая забивается. У меня чрезвычайно сухая кожа, поэтому я абсолютно люблю делать это." - @samarasalvator ♬ son original - embryolisseca

Слатеринг лучше всего подойдет тем, кто имеет сухую или тусклую кожу. Кроме того, такой метод станет идеальным вариантом, когда нужно достичь быстрого эффекта без посещения салона красоты. Вечером нанесите средство для ухода толстым слоем, а утром смойте обычной водой. Эффект будет заметен сразу. Кожа станет более мягкой, эластичной и сияющей.

