Ідеальна шкіра за одну ніч — новий б'юті-тренд підкорив TikTok

Ідеальна шкіра за одну ніч — новий б'юті-тренд підкорив TikTok


Дата публікації: 30 грудня 2025 18:02
Ефект сяючої шкіри — як досягнути його всього за одну ніч
Красива дівчина. Фото: Freepik

У TikTok з'явився новий б'юті-тренд, який моментально набрав популярності. Він дає змогу зробити шкіру обличчя сяючою всього за одну ніч.

Про це пише "РадіоЛюкс".

Читайте також:

Як додати шкірі природного сяйва

Слатеринг або ж метод нанесення товстим шаром — новий спосіб догляду за шкірою обличчя, що підкорив мережу. Красуні одна за одною повторюють цей б'юті-тренд. Він простий, але досить ефективний. Шкіра стає гладкою, блискучою та зволоженою всього за одну ніч.

Метод слатерингу полягає у тому, аби зволожити шкіру, однак роблять це незвичним способом. На обличчя наносять товстий шар крему або ж бальзаму. Засіб не втирають повністю, а залишають на шкірі на ніч. Така маска допомагає шкірі відновлюватися та не втрачати вологу.

Раніше був схожий б'юті-тренд, однак він передбачав нанесення вазеліну на обличчя. Такий метод був надто важким для шкіри. А от слатеринг не лише зволожує, а й насичує шкіру корисними компонентами. Він не спричиняє забивання пор та буде комфортним у щоденному використанні.

@embryolisseca

"Have you ever put on this much cream?😱 This is a technique called moisture masking. it involves layering a thick amount of moisturizer on your face and letting it absorb into your skin over a period of maybe 10 to 20 minutes. just like how you would apply face mask except you do not wash this. This is incredible for dry skin, mature skin . This might not work for oily skin or for really sensitive skin that gets clogged. I have extremely dry skin so I absolutely love doing this." - @samarasalvator

♬ son original - embryolisseca

Слатеринг найкраще підійде тим, хто має суху чи тьмяну шкіру. Крім того, такий метод стане ідеальним варіантом, коли потрібно досягнути швидкого ефекту без відвідування салону краси. Ввечері нанесіть засіб для догляду товстим шаром, а вранці змийте звичайною водою. Ефект буде помітний одразу. Шкіра стане м'якшою, еластичнішою та сяючою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як доглядали за обличчям у давнину. Було кілька секретів, що робили її сяючою.

Також ми розповідали про те, який колір волосся буде у тренді у 2026 році. Цей відтінок підкорив модниць.

TikTok тренди поради краса обличчя
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
